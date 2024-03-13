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DEM Parti Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Siverek adayı Ali Dusak kimdir?

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şanlıurfa Siverek Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Ali Dusak kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Siverek adayı Ali Dusak kimdir?

Dem Parti Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Siverek adayı Ali Dusak kimdir?

DEM PARTİ ŞANLIURFA SİVEREK ADAYI ALİ DUSAK KİMDİR?

Ali Dusak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şanlıurfa Siverek adayı Ali Dusak emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz

Emir Ceran
Emir Ceran
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