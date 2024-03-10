DEM Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum Horasan adayı Şahabettin Güldür kimdir?

Dem Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Erzurum Horasan adayı Şahabettin Güldür kimdir?

DEM PARTİ ERZURUM HORASAN ADAYI ŞAHABETTİN GÜLDÜR KİMDİR?

Şahabettin Güldür 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Erzurum Horasan Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Erzurum Horasan adayı Şahabettin Güldür emeklidir ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz