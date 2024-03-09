DEM Parti Antalya Finike Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Finike adayı Kamil Dağ kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Finike Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Finike adayı Kamil Dağ kimdir?
Dem Parti Antalya Finike Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Finike adayı Kamil Dağ kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA FİNİKE ADAYI KAMİL DAĞ KİMDİR?
Kamil Dağ 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Finike Belediye EşBaşkan adayıdır. Metal işleri ile ilgilenmektedir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz