Darmaduman dizisi hangi okulda çekiliyor? Darmaduman nerede çekiliyor? Darmaduman dizisinin sahneleri nerede, hangi okulda?
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Yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren izleyicilerinin dikkatini ve ilgisi çekmeyi başaran yapımlardan birisi olan Darmaduman dizisi hangi okulda çekiliyor? Sorusu oldukça merak ediliyor. Peki, Darmaduman dizisi hangi okulda çekiliyor? Darmaduman nerede çekiliyor? Darmaduman dizisinin sahneleri nerede, hangi okulda?
Fox Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve sahne çekimlerinin nerede yapıldığı merak edilen dizinin detaylarını sizler için açıkladık. Özellikle sahnelerin çekildiği okul, Darmaduman dizisi hangi okulda çekiliyor? Sorusu ile araştırılmakta. Yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan 'Beverly Hills, 90210'un lokal uyarlaması "Darmaduman" birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Peki, Darmaduman dizisi hangi okulda çekiliyor? Darmaduman nerede çekiliyor? Darmaduman dizisinin sahneleri nerede, hangi okulda?
Yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan 'Beverly Hills, 90210'un uyarlaması olan Darmaduman dizisinin okul sahneleri Özel Piri Reis Üniversitesinin Kampüsünde çekiliyor.
Darmaduman dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Aslıhan Malbora : Ece
Mert Yazıcıoğlu : Kerem
Hafsanur Sancaktutan : Derin
Aytaç Şaşmaz : Evren
Nur Fettahoğlu : Beliz
Necip Memili : Harun
Aslı Orcan
Meral Çetinkaya