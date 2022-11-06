Yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren izleyicilerinin dikkatini ve ilgisi çekmeyi başaran yapımlardan birisi olan Darmaduman dizisi hangi okulda çekiliyor? Sorusu oldukça merak ediliyor. Peki, Darmaduman dizisi hangi okulda çekiliyor? Darmaduman nerede çekiliyor? Darmaduman dizisinin sahneleri nerede, hangi okulda?

Fox Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve sahne çekimlerinin nerede yapıldığı merak edilen dizinin detaylarını sizler için açıkladık. Özellikle sahnelerin çekildiği okul, Darmaduman dizisi hangi okulda çekiliyor? Sorusu ile araştırılmakta. Yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan 'Beverly Hills, 90210'un lokal uyarlaması "Darmaduman" birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Peki, Darmaduman dizisi hangi okulda çekiliyor? Darmaduman nerede çekiliyor? Darmaduman dizisinin sahneleri nerede, hangi okulda?

DARMADUMAN DİZİSİ HANGİ OKULDA ÇEKİLİYOR?

Yayınlandığı dönemde yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan 'Beverly Hills, 90210'un uyarlaması olan Darmaduman dizisinin okul sahneleri Özel Piri Reis Üniversitesinin Kampüsünde çekiliyor.

DARMADUMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Darmaduman dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

DARMADUMAN OYUNCU KADROSU

Aslıhan Malbora : Ece

Mert Yazıcıoğlu : Kerem

Hafsanur Sancaktutan : Derin

Aytaç Şaşmaz : Evren

Nur Fettahoğlu : Beliz

Necip Memili : Harun

Aslı Orcan

Meral Çetinkaya