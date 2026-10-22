Cumhuriyet için 6 bin kişi Osmangazi Köprüsü’nde koşacak

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Osmangazi Köprüsü’nde ilk kez düzenlenecek Cumhuriyet Koşusu, 29 Ekim Perşembe günü “Türkiye Yüzyılı’nda Koşuyoruz” mottosuyla yapılacak. 10 kilometrelik yarış ve 5 kilometrelik halk koşusundan oluşan organizasyona 6 bin kişinin katılması bekleniyor.

Diliskelesi Köprü Bağlantı Yolu’nda saat 10.00’da başlayacak koşu, Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek. Organizasyonda 19 ülkeden sporcuların ve 16 elit atletin yer alması bekleniyor.

İKİ KATEGORİDE DÜZENLENECEK

Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluşturmayı amaçlayan organizasyon, farklı yaş ve deneyim gruplarından katılımcılara açık olacak. Profesyonel sporcuların yanı sıra bayram coşkusunu paylaşmak isteyen vatandaşlar da 5 kilometrelik halk koşusuna katılabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, organizasyonla spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve kentin değerlerini ulusal ölçekte tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Baraçlı, Osmangazi Köprüsü’nün iki yakayı birbirine bağlayan bir ulaşım projesinin yanı sıra Cumhuriyet coşkusunun buluşma noktası olacağını söyledi.

Koşuya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Baraçlı, 10 kilometrelik yarışta 3 bin sporcu, 5 kilometrelik halk koşusunda ise 3 bin vatandaşın yer alacağını kaydetti.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner de ilk kez düzenlenecek koşunun atletizm dünyasında gelenekselleşerek simge bir organizasyona dönüşmesini hedeflediklerini söyledi. Öner, etkinliğin kurumlar arasındaki koordinasyonla hayata geçirileceğini belirtti.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ise Osmangazi Köprüsü’nde yapılacak yarışın bir vizyonun yansıması olduğunu ifade ederek, köprüden koşarak geçmenin Kocaeli’nin tanıtımı açısından önem taşıdığını söyledi.

YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

Yarış güzergâhı 29 Ekim günü saat 06.00’da trafiğe kapatılacak, saat 14.00’te yeniden ulaşıma açılacak. Sporcuların start alanına transferi saat 07.00’de başlayacak. Katılımcıların alanda toplanması ve numara kontrolleri ise saat 07.30’dan itibaren yapılacak.

Osmangazi Cumhuriyet Koşusu’nun startı saat 10.00’da verilecek. Dereceye giren sporcular için ödül töreni saat 12.30’da düzenlenecek.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLECEK

10 kilometrelik koşuda kadın ve erkek genel klasmanlarında ilk 10’a, 35 yaş ve üzerindeki yaş kategorilerinde ise ilk 5’e giren sporcular ödüllendirilecek. Genel klasmanda kadın ve erkek birincilerine 60’ar bin lira, ikincilerine 50’şer bin lira, üçüncülerine ise 40’ar bin lira verilecek. Yaş kategorilerinde birincilik ödülü 8’er bin lira olacak.

5 kilometrelik halk koşusunda kadın ve erkek kategorilerinde ilk 10’a giren katılımcılar ödül alacak. Birincilere 15’er bin lira, ikincilere 12’şer bin lira, üçüncülere ise 10’ar bin lira verilecek. Bu kategoride ödül kazanabilmek için en az bir yıldır Kocaeli’nde ikamet etme şartı aranacak.

Organizasyona ilişkin ayrıntılı bilgi ve güncel duyurulara osmangazicumhuriyetkosusu.com adresinden ulaşılabilecek.

Cumhuriyet için binlerce adım Osmangazi Köprüsü’nde atılacak

Osmangazi Köprüsü, 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Koşusu’na ev sahipliği yapacak. “Türkiye Yüzyılı’nda Koşuyoruz” mottosuyla ilk kez düzenlenecek organizasyon, 10 kilometrelik yarış ve 5 kilometrelik halk koşusundan oluşacak.

Diliskelesi Köprü Bağlantı Yolu’nda saat 10.00’da başlayacak koşuya 6 bin kişinin katılması bekleniyor. Organizasyonda 19 ülkeden sporcuların yanı sıra 16 elit atlet de yer alacak.

10K VE 5K KATEGORİLERİNDE KOŞULACAK

Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yılı kapsamında düzenlenecek etkinlik, profesyonel sporcularla birlikte farklı yaş ve deneyim gruplarından vatandaşları buluşturacak. Organizasyonun 10 kilometrelik yarışına 3 bin sporcu, 5 kilometrelik halk koşusuna ise 3 bin vatandaşın katılması bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, koşuyla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu toplumun farklı kesimleriyle paylaşmayı ve spor kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Baraçlı, Osmangazi Köprüsü’nün bu etkinlikle Cumhuriyet coşkusunun buluşma noktası olacağını söyledi.

“GELENEKSEL BİR ORGANİZASYON OLMASINI HEDEFLİYORUZ”

Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, ilk kez düzenlenecek Cumhuriyet Koşusu’nun atletizm dünyasında gelenekselleşerek simge bir etkinliğe dönüşmesini hedeflediklerini ifade etti. Öner, organizasyonun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli ve Yalova valilikleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bilişim Vadisi’nin katkılarıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen de koşunun Osmangazi Köprüsü’nde yapılmasının Kocaeli’nin tanıtımı açısından önem taşıdığını belirterek organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDU

Yarış güzergâhı 29 Ekim günü saat 06.00’da trafiğe kapatılacak, saat 14.00’te yeniden ulaşıma açılacak. Sporcuların start alanına transferi saat 07.00’de başlayacak. Katılımcıların alanda toplanması ve numara kontrolleri saat 07.30’dan itibaren yapılacak.

Koşunun startı saat 10.00’da verilecek. Dereceye giren sporcular için ödül töreni saat 12.30’da düzenlenecek.

ÖDÜLLER AÇIKLANDI

10 kilometrelik koşuda kadın ve erkek genel klasmanlarında ilk 10’a, 35 yaş ve üzerindeki yaş kategorilerinde ise ilk 5’e giren sporcular ödüllendirilecek. Genel klasmanda birincilere 60’ar bin lira, ikincilere 50’şer bin lira, üçüncülere 40’ar bin lira verilecek. Yaş kategorilerinde birincilik ödülü 8’er bin lira olacak.

5 kilometrelik halk koşusunda kadın ve erkek kategorilerinde ilk 10’a giren katılımcılar ödül alacak. Birincilere 15’er bin lira, ikincilere 12’şer bin lira, üçüncülere 10’ar bin lira verilecek. Bu kategoride ödül kazanabilmek için en az bir yıldır Kocaeli’nde ikamet etme şartı aranacak.

Organizasyona ilişkin ayrıntılı bilgi ve güncel duyurulara osmangazicumhuriyetkosusu.com adresinden ulaşılabilecek.