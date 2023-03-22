14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimi için aday olmak isteyen siyasetçilerin vatandaşların imzasıyla bir hafta içinde seçmenlerinden 100 bin imza toplamaları gerekiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı adayı için imza nasıl verilir? Cumhurbaşkanı adayı için imza nereden veriliyor? Sorusu merak edilmekte.

Cumhurbaşkanı adayı için imza nasıl verilir? Sorusu, seçmenlerinden 100 bin imza toplamaları gerekmesi nedeniyle araştırılıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimi için aday olmak isteyen kişilere imza vermek isteyen kişilerin gündeminde Cumhurbaşkanı adayı için imza nasıl verilir? Sorusu yer almakta. Peki, Cumhurbaşkanı adayı için imza nasıl verilir? Cumhurbaşkanı adayı için imza nereden veriliyor?

CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN İMZA NASIL VERİLİR?

Seçmenler, Bugün saat 08.00'den itibaren resmi-soğuk damgalı kimlik belgeleriyle bağlı oldukları ilçe seçim kurullarına gidip YSK'nın listesinden istediği Aday için imza verebilecek. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor. Seçmenin fiilen kurula gidip ıslak imza atması gerekiyor. İlçe seçim kurulları, aday göstermek isteyenlerin başvurularını 27 Mart Pazartesi saat 20.00'de sona erecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN İMZA ZAMAN VERİLİYOR?

22 Mart tarihinden itibaren YSK'nın listesinden istediği Aday için imza verebilecek. Bu işlem 27 Mart Pazartesi saat 20.00'e kadar devam edecek. Buna göre imza vermek isteyen kişilerin 7 Mart Pazartesi saat 20.00'e kadar işlemleri tamamlaması gerekmektedir.