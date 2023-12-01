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CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır?

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Hakkari'de cuma vakti miting yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ezanın okunmaya başlaması ile cuma namazına gitmek için hareketlenen vatandaşlara "Sevgili Hakkarililer dağılmayın. Cumanın kazasını kılarız." şeklinde seslendi. Peki, Cumanın kazası olur mu? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İşte detaylar…

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari'de vatandaşlara seslendi. Alanda toplanan vatandaşlar, ezanın okunması ile birlikte cuma namazına gitmek için harekete geçince Bakırhan, "Kazasını kılarsınız" diyerek ikna etmeye çalıştı. Vatandaşlar ise merak ediyor Cumanın kazası olur mu? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İşte detaylar…

CUMANIN KAZASI OLUR MU?

Din İşleri Yüksek Kurulu 12 Temmuz 2017'de yer alan açıklamasına göre, "Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır." denildi.

CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır?

CUMA NAMAZINI KAÇIRAN NE OLUR, KAZASI NASIL KILINIR?

İmama teşehhüdde yetişen kimse, imamın selâmından sonra ayağa kalkar ve iki rek'at kılarak selâm verir. Böylece cuma namazını tamamlamış olur. Cuma namazına yetişemeyen kimse o günkü öğle namazını kılar. Bayram namazına yetişemeyen ise namazı kaçırmış olur; bunun yerine başka bir namaz kılması gerekmez.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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