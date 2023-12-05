Üye Girişi
Haberler

Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu?

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çorum'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Çorum'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Çorum'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu?

Çorum'da deprem mi oldu ve Çorum'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Çorum'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ÇORUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Deprem verilerine göre, Çorum'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

ÇORUM'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Çorum'da meydana gelen deprem saat 13:00'dE gerçekleşti. Deprem 3.5 şiddetinde meydana geldi.

Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Deprem Çorum Doğal Afetler Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

2023 ALES 3 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? ÖSYM.GOV.TR Sonuç Sorgulama Ekranı! Trigliserid nedir? Trigliserid kaç olmalı, neden yükselir? Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesi belirtileri neler? Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title