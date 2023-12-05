Çorum'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Çorum'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Çorum'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu?

Çorum'da deprem mi oldu ve Çorum'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Çorum'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ÇORUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Deprem verilerine göre, Çorum'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

ÇORUM'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Çorum'da meydana gelen deprem saat 13:00'dE gerçekleşti. Deprem 3.5 şiddetinde meydana geldi.