Concentrix + Webhelp, Yoluna Concentrix Adıyla Devam Ediyor

NEWARK, Kaliforniya, 22 Nisan 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Concentrix + Webhelp ticari adı altında faaliyet gösteren global teknoloji ve hizmet lideri olan Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), bugün adını Concentrix olarak değiştirdiğini ve marka gelişimini sürdürdüğünü duyurdu.

Şirketin kuruluşundan bu yana geçerliliğini koruyan ve eş merkezli daireler ile temsil edilen Concentrix adı, şirketin müşterilerini ve çalışanlarını her zaman odak noktasında tutmayı hedeflediğini gösteren bir konsepti yansıtıyor. Yeni tasarlanan görsel kimlik, yine bu odağı koruyarak Concentrix'in geleceğin markalarına güç vermek için sunduğu teknolojiyi ve dönüştürücü çözümleri temsil ediyor.

Bu yeni markalaşma süreci, şirketin geniş ve özgün yetenek yelpazesini bir araya getirme konusundaki kararlılığını güçlendiriyor. Şirket, genişletilmiş üretken yapay zekâ çözümleri, dijital yetenekler ve katma değerli hizmetlerle tüm süreci uçtan uca kapsayan hızlı ve tam entegre çözümler sunmak için daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir konuma sahip olduğuna inanıyor.

Concentrix Başkanı ve CEO'su Chris Caldwell, Şirketin yeniden markalama süreciyle insan odaklı, teknoloji ve akıl ile desteklenen lider teknoloji ve hizmet şirketi olarak konumunu güçlendirdiklerini belirtti. Caldwell, sözlerine şunları ekledi: "Marka deneyimleri yaratmada oyunun kurallarını değiştiren, güvenli yapay zekâ teknolojileriyle ölçeklenen ve dijital operasyonları yöneten bir şirket olarak, müşterilerimizin en önemli iş zorluklarını ve ihtiyaçlarını çözmek için tam entegre çözümler sunuyoruz.

" Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi'nden Sorumlu Metin Tarakçı: "Bugün, Concentrix + Webhelp için yeni bir dönem başlıyor. Teknoloji ve hizmet portföyümüzün derinliğini ve genişliğini yansıtan yeni marka kimliğimiz için çok heyecanlıyız. Yeni yolculuğumuzda, iş ortaklarımızı ve çalışanlarımızı geleceğe taşıyacağımız, teknoloji ile desteklediğimiz çözümlere odaklanıyoruz." dedi.

Bugün, Concentrix'in 2.000'den fazla iş ortağı, global tutarlılık ve lokal pazar uzmanlığı ile desteklenen ve şirketlere ileri teknoloji çözümleri tasarlamak, uygulamak ve yönetmek için sunduğu dünya standartlarındaki yetenek portföyünden yararlanmaktadır.

Hakkımızda: Concentrix'in gücünü deneyimleyin.

Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), bugünün ve geleceğin dünyadaki en iyi markalarını güçlendiren global teknoloji ve hizmet lideridir. İnsanı merkeze alan, teknolojinin gücüyle çalışan, aklın yol göstericiliğinde ilerleyen bir şirketiz. Her gün, tüm organizasyon genelinde yüksek hız ve ölçekte, tamamen entegre, uçtan uca çözümler tasarlıyor, uyguluyor ve yönetiyoruz. Bu sayede, 2.000'den fazla iş ortağımızın iş konusunda karşılaşabilecekleri en zorlu problemleri çözmelerine yardımcı oluyoruz. Oyunu değiştiren marka deneyimleri tasarlamak, güvenli yapay zeka teknolojileri geliştirmek veya global tutarlılığı lokal dokunuşla birleştiren dijital operasyonlar yürütmek fark etmeksizin, her konuda kapsamlı hizmetler sunuyoruz. Yaptığımız her şeyin özünde, şirketlerin bağlantı kurma, etkileşimde bulunma ve büyüme şekillerini dönüştürme tutkumuz yer alıyor. Başarı kavramını yeniden tanımlamak için buradayız. 70'ten fazla pazarda, hemen hemen her sektörde hayallerin ötesinde sonuçlar sunuyoruz. Neredeyse her yerde! Daha fazla bilgi almak için concentrix.com adresini ziyaret edin.