ÇEYREK ALTIN FİYATI 2025: Son dakika güncel altın fiyatları! Yarım altın ne kadar? Tam altın fiyatı bugün ne kadar? ?

Altın piyasası, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte hareketliliğini sürdürüyor. Özellikle ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergileri ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oldu. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin yükselişlere yol açarken, yatırımcıların dikkatini altın piyasasına çevirdi. Peki, 4 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın kaç TL oldu? Yarım altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 10:34 itibariyle yüzde 0,34 artarak 3398,20'den işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:34 itibariyle yüzde 0,23 artışla 5498,66'dan işlem görüyor.

Çeyrek altın son dakika

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:34 itibariyle yüzde 0,23 artarak 10997,32'den işlem görüyor.

Yarım altın fiyatı ne kadar

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:34 itibariyle yüzde 0,23 artışla 21960,71'den işlem görüyor.

ONS altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:34 itibariyle yüzde 0,23 artarak 2897,59'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR ?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3417 liradan alınırken 5498 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da gram altın kaç TL