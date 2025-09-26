Caner Erkin kimdir, hangi takımda oynuyor? Caner Erkin'in kariyeri, kaç yaşında, nereli?

Kariyeri boyunca hem performansı hem de zaman zaman tartışma yaratan davranışlarıyla dikkat çeken Erkin'in futbol geçmişi, hangi takımlarda forma giydiği ve güncel durumu yeniden merak konusu oldu. Taraftarlar ve sporseverler, "Caner Erkin hangi takımda oynuyor?", " Caner Erkin'in kariyerinde neler var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

CANER ERKİN KİMDİR?

Caner Erkin, 4 Ekim 1988 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğmuş, Türk millî futbolcudur. Profesyonel futbol kariyerine 2004 yılında Vestel Manisaspor'da başlamıştır. Kariyeri boyunca hem Türkiye'nin üç büyük kulübü olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta hem de yurt dışında CSKA Moskova ve Inter gibi önemli takımlarda forma giymiştir.

Hem Süper Lig'deki istikrarlı performansı hem de millî takımdaki görevleriyle uzun yıllar Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olmuştur. Hücumcu sol bek rolüyle tanınan Erkin, kariyeri boyunca birçok kez asist kralı olma yolunda ilerlemiş, özellikle Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Şu an TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giymektedir.

CANER ERKİN KAÇ YAŞINDA?

Caner Erkin, 4 Ekim 1988 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Yaklaşık 20 yıla yaklaşan profesyonel kariyeriyle hâlâ aktif olarak futbol oynamaya devam etmektedir. Bu da onu Türk futbolundaki en tecrübeli ve uzun süreli aktif oyuncular arasında göstermektedir.

CANER ERKİN NERELİ?

Caner Erkin, Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ancak futbol hayatı nedeniyle genç yaşta farklı şehirlerde yaşamaya başlamış, kariyerinin önemli kısmını İstanbul'da geçirmiştir. Profesyonelliğe adım attığı Vestel Manisaspor döneminde de Manisa şehrinde yaşamış, ardından Rusya ve İtalya gibi ülkelerde de futbol kariyerine devam etmiştir.

CANER ERKİN KARİYERİ

Caner Erkin'in futbol kariyeri oldukça renkli ve başarılarla doludur. 2004 yılında Vestel Manisaspor ile profesyonelliğe adım atmış, kısa sürede Süper Lig'e yükselmiştir. Buradaki performansıyla dikkat çekerek 2007 yılında 3.5 milyon sterlin karşılığında Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olmuştur. CSKA ile UEFA ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi edinmiş, iki kez Rusya Kupası'nı kazanmıştır.

2009-2010 sezonunda Galatasaray'a kiralanmış, burada gösterdiği performansla öne çıkmasına rağmen takım içindeki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle sezon sonunda ayrılmıştır.

Fenerbahçe kariyeri, Caner Erkin'in en parlak dönemlerinden biri olmuştur. 2010 yılında transfer olduğu sarı-lacivertli kulüpte sol açık olarak başladığı kariyerine, zamanla sol bek olarak devam etmiş ve bu mevkide Türk futbolunun en iyilerinden biri olarak kabul edilmiştir. Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştır. Özellikle 2013-14 sezonunda asist performansı ile büyük alkış almıştır.

2016'da Serie A ekiplerinden Inter'e transfer olmuş ancak forma şansı bulmakta zorlanınca Beşiktaş'a kiralanmıştır. Beşiktaş'ta da başarılı bir performans sergileyip 2017 yılında bonservisiyle transfer olmuştur. Siyah-beyazlı takımda da şampiyonluk yaşamış ve takımın önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

2020 sonrası sırasıyla Fenerbahçe'ye geri dönmüş, ardından Karagümrük ve Eyüpspor formaları giymiştir. 2025 yılı itibarıyla TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Eyüpspor'un formasını giymeye devam etmektedir.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Caner Erkin'in millî takım kariyeri, 2004 yılında U-17 ile başlamıştır. Genç millî takımların hemen hepsinde görev almış, özellikle 2005 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye ile dördüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu turnuva sonrasında kariyeri hızlı bir ivme kazanmıştır.

A Millî Takım formasını ilk kez 26 Mayıs 2006 tarihinde Gana'ya karşı giymiştir. Türkiye A Millî Takımı ile toplamda 17 kez sahaya çıkmış, ilk golünü ise Ukrayna karşısında kaydetmiştir. Genç millî takımlar dâhil olmak üzere toplamda 43 maçta 12 gol gibi etkileyici bir skora ulaşmıştır. Genç yaşta A millî seviyeye yükselmesi, onun ne kadar yetenekli ve potansiyelli bir oyuncu olduğunu göstermektedir.