Candan Yüceer kimdir? Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer hayatı ve biyografisi! - Haberler

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Candan Yüceer hakkında araştırmalar yapılıyor. Candan Yüceer kimdir? Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer hayatı ve biyografisi!

Tıp Doktoru; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim ve işyeri hekimi olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu.

24, 25 ve 26. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı ve CHP Parti Meclisi Üyeliği yaptı. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilidir.

Orta düzeyde İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.