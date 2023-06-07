Çanakkale'de Tarihin Derinliklerini Keşfet Çalıştayı düzenlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Dünya Okyanusları Farkındalık Günü ve Çevre Haftası çerçevesinde 'Tarihin Derinliklerini Keşfet' Çalıştayı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen Çalıştaya, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, daire müdürleri, sualtı sporcuları ile yurt dışından gelen davetliler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, "Çanakkale ilimizde ve bölgemizde 10 tane dalış merkezimiz mevcut. 2022 yılında yapmış olduğumuz bir incelemede 4 bin 340 tane dalgıcın bu bölgede dalış yaptığını, toplam dalış sayısı ise 8 bin 610. Çocuk dalışı, teknik dalış ve dalış turizminin parlayan yıldızı olan Çanakkale ilimizin önümüzdeki yıllarda 20 binli rakamlara ulaşacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, "Ortak tarihimizin değerli demirbaşları, 1. Dünya Savaşı batıklarının korunması ve turizme açılmasında en önemli unsur Gelibolu Tarihi Sualtı Milli Parkıdır. Gelibolu Tarihi Sualtı Milli Parkı yakınlarında 108 yıl önce batmış Avustralya Kraliyet Donanmasına ait AE2 Denizaltısının Avustralya tarihi için önemi büyüktür" diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, "Birinci Dünya Savaşı'na yön veren cephelerden olan Çanakkale Savaşları, dünya askeri ve siyasi tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Ancak unutulmamalıdır ki Birinci Dünya Savaşı'nın önemli bir kısmı denizlerde gerçekleşti. Bugün suların derinliklerinde yatan gemi ve denizaltı enkazları bir zaman kapsülü niteliğinde bizleri 108 yıl öncesine götüren önemli birer bilgi kaynağıdırlar. "Bilinmeyeni kimse koruyamaz." mottosu doğrultusunda Başkanlığımız 2018 yılından itibaren 1. Dünya Savaşı'nda batan deniz araçlarının tespiti ve belgelenmesine yönelik çalışmalar başlatmıştır. Çalışmalar kapsamında 150 kilometrekarelik alanın tamamında tarama gerçekleştirilerek savaştan kalan tüm batıkların tespiti gerçekleştirilmiştir. 11 savaş batığı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Kültürel miras olarak tescillenen batıklarla birlikte toplam 21 gemi enkazını içeren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 1. Dünya Savaşı temalı sualtı müzesi olarak dalış meraklıların ziyaretine açılmıştır. Suyun altında veya karada olsun kültürel miras; kimliğimizle, kültürümüzle, tarihimizle ilgili somut ve somut olmayan değerlerin tümüdür ve kültürel miraslarımızı korumak hepimizin görevidir" şeklinde konuştu.

Çalıştay açılış konuşmalarının ardından katılımcılar tarafından Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'yla ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde 108 yıl önce Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları öncesi ve sonrasında batan gemiler, tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Özellikle Çanakkale Savaşları sırasında boğazın serin sularına gömülen savaş gemileri derinliklerde pek çok hikaye ve savaşa ait hatıralar barındırıyor. Savaşın ilk günkü gibi izlerini taşıyan bu batıklar Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor. 108 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfediyor. 14 dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları, 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşuyor.