Can Holding 2. dalga operasyonunda kimler gözaltına alındı? Haklarındaki suçlamalar neler?

İstanbul merkezli yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran operasyonun ikinci dalgası, iş dünyasından birçok tanınmış ismi hedef aldı. Gözaltı kararları, suçlamaların ciddiyeti ve operasyonun kapsamı hem iş dünyasında hem de kamuoyunda dikkatle takip ediliyor.

CAN HOLDİNG 2. DALGA OPERASYONUNDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İkinci dalga operasyon kapsamında toplam 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 26'sı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Operasyon, Can Holding'e bağlı şirketlerin merkez ofisleri, üst düzey yöneticilerin ikametleri ve ilişkili kuruluşlarda gerçekleştirilen aramaları kapsadı.

Gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunda tanınan iş insanları ve akademisyenler de yer aldı. Dijital materyaller, muhasebe kayıtları, sözleşmeler ve yüksek miktarda değerli evraka el konulduğu belirtildi.

KENAN TEKDAĞ KİMDİR?

Kenan Tekdağ, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor. Medya ve yayıncılık sektöründe etkin bir geçmişe sahip olan Tekdağ, birinci dalga operasyonda hakkında verilen ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararlarıyla gündeme gelmişti. İkinci dalga operasyonda da Tekdağ hakkında gözaltı kararı verildi ve işlemler sonrası yeniden adli kontrol altına alındı. Hakkında "suç örgütü kurmak", "kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" gibi ciddi suçlamalar bulunuyor.

BİNSAT HOLDİNG PATRONLARI KİMDİR?

İkinci dalga gözaltılarında öne çıkan bir diğer isim Arafat Bingöl, Binsat Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak dikkat çekiyor. Yine aynı holdingin yönetiminde bulunan Cengiz Bingöl de gözaltına alınanlar arasında. Binsat Holding, enerji, inşaat ve finans gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Bingöl kardeşlerin adı, vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları ile birlikte anılıyor.

REMZİ SANVER KİMDİR?

Remzi Sanver, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü olarak akademik çevrelerde tanınan bir isim. Sanver'in Can Holding ve bağlı kuruluşlarla olan mali ilişkileri, yürütülen soruşturmanın kapsamı içinde değerlendirmeye alındı. Sanver de ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

ŞAKİR CAN KİMDİR?

Şakir Can, Can Holding'in sahiplerinden biri olarak biliniyor. Aile şirketi niteliğindeki bu yapının mali süreçlerinde aktif rol aldığı iddia edilen Can'ın, kara para aklama ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik suçlamalarla karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Şakir Can'ın bu süreçteki finansal bağlantıları da adli merciler tarafından mercek altına alındı.

BETÜL CAN VE ZÜHAL CAN KİMDİR?

Betül Can ile diğer aile mensubu Zühal Can, yürütülen soruşturmanın "aile içi malvarlığı transferleri" boyutunda değerlendirilmesi nedeniyle gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Bu kişilerin, paravan şirketler ve off-shore hesaplar üzerinden yürütülen bazı işlemlere adlarının karıştığı iddia ediliyor.

GÖZALTINA ALINANLAR HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Can Holding merkezli soruşturma dosyasında şüphelilere yöneltilen suçlamalar son derece ağır. Savcılık tarafından yürütülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan kişilere şu suçlamalar yöneltiliyor:

Suç örgütü kurmak ve yönetmek: Holding yapılanmasının organize suç şebekesi gibi çalıştığı iddiası soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Kara para aklama: Yurt dışı merkezli gelirlerin Türkiye'ye usulsüz biçimde sokulması, sahte fatura ve şirketler üzerinden aklanması suçlamalar arasında.

Vergi kaçakçılığı: Devlet kurumlarından vergi kaçırmak amacıyla sahte muhasebe kayıtları, çift defter tutma gibi yöntemlerin kullanıldığı öne sürülüyor.

Nitelikli dolandırıcılık: Yatırımcıları ve resmi kurumları yanıltmaya yönelik işlemlerde rol alındığı iddiası dosyada yer alıyor.

Malvarlığına yönelik hileli işlemler: Aile bireyleri ve yakın çevre adına kurulan şirketlerle mal kaçırma girişimlerinin yapıldığına dair emareler bulunuyor.

3 İSİM YURT DIŞINDA

Gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. Bu kişilerin uluslararası işlem yapan şirketlerde rol oynadıkları, aynı zamanda bazı banka işlemlerinde imzalarının bulunduğu ileri sürülüyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan bu isimler için Interpol üzerinden girişim yapılması bekleniyor.

KENAN TEKDAĞ NEDEN SERBEST BIRAKILDI?

Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan Kenan Tekdağ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılığın talebiyle hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.