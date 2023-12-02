Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Can Gürzap neden öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? İşte detaylar…

CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi?

Tiyatroda 52 yıldır aktif olarak yer alan Devlet tiyatrosu sanatçısı Gürzap'ın vefatını Armağan Çağlayan duyurdu. Usta oyuncunun fotoğrafını paylaşan Çağlayan, "Yattığınız yer nur olsun Can Bey…. Huzur bulun" ifadelerini kullandı. Peki, Can Gürzap neden öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? İşte detaylar…

CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Can Gürzap 26 Mayıs 1944 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 Aralık 2023 tarihinde ise hayatını kaybetti. Daha önce aort anevrizması geçiren 79 yaşındaki oyuncu bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Usta oyuncudan acı haber geldi.

CAN GÜRZAP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.

"Kartallar Yüksek Uçar", "Ateşten Günler", "Yorgun Savaşçı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Medcezir", Can Gürzap'ın rol aldığı dizilerden bazılarıydı. Can Gürzap'ın daha önce aort anevrizması nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.