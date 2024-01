Can Atalay kimdir? Can Atalay davasında son durum ne?

Son günlerde yeniden gündeme gelen Can Atalay davası sonrası, mecliste Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tansiyonu yükseltti. Can Atalay neden tutuklandı? Can Atalay neden yargılandı? Can Atalay neden hapiste, suçu ne? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde...

CAN ATALAY KİMDİR?

Can Atalay, 1976'da İstanbul'da doğmuştur. Bankacı bir anne ile muhasebeci bir babanın tek çocuğudur. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Amasya İl Başkanlığı yapmıştır. Çocukluğu ve gençliği Kadıköy'de geçmiştir. Son günlerde yeniden gündeme gelen Can Atalay davası sonrası, mecliste Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tansiyonu yükseltti. Sosyal Haklar Derneği'nin yönetim kurulunda yer alan Atalay, 2014 yılında 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan Soma Faciası'ndan sonra Soma davasının ve ardından Ermenek maden kazasının avukatlığını; 2016 yılında 11 çocuğun yaşamını yitirdiği 24 çocuğun yaralandığı Adana öğrenci yurdu yangınında mağdur ailelerin avukatlığını ve 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen Çorlu tren kazasıyla ilgili davada hayatını yitirenlerin yakınlarının avukatlığını; 2020'de yedi işçinin ölümü, 127 işçinin yaralanmasına neden olan Hendek havai fişek fabrikası patlamasında işçi ailelerinin avukatlığını üstlenmiştir.

CAN ATALAY DAVASINDA SON DURUM NE?

Can Atalay, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili dava kapsamında 2019 yılında yargılanmaya başlanmıştır. AYM, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın tutukluluğu hakkında iki kez hak ihlali kararı vermişti ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok" diyerek ikinci kez bu karara uyulmamasını kararlaştırmıştı.