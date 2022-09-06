Bugün Star TV'de Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...

Filmin yönetmenliğini Mike Thurmeier ve Galen T. Chu üstleniyor. Filmin Türkçe seslendirme kadrosunda; Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan'ın yanı sıra Altan Erkekli, Ecem Uzun, Didem Barış Atlıhan ve Barış Özgenç gibi isimler yer alıyor. Buz Devri serisinin 5. filmi 'Buz Devri 5: Büyük Çarpışma'da yine Sid, Manny ve Diego'nun komik maceraları yer alıyor. Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı

BUZ DEVRİ 5 KONUSU NEDİR?

Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri'nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da dünyada değişiklikler meydana gelir. Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer. Bu plan tuhaf ekibimizi Geotopia adındaki yepyeni bir yere sürükler. Buradaki kristaller ve egzantirik şehir sakinleri dünyayı kurtarmak için tek umuttur...

BUZ DEVRİ 5 OYUNCULARI KİMLER?

Ray Romano Manny

John Leguizamo Sid

Denis Leary Diego

Queen Latifah Ellie

Keke Palmer Peaches

Jennifer Lopez Shira

Sean William Scott Crash

Josh Peck Eddie

Wanda Sykes Granny

Simon Pegg Buck

Jesse Tyler Ferguson Shangri Llama

Adam DeVine Julian

Nick Offerman

Max Greenfield Roger

Stephanie Beatriz

Melissa Rauch Francine

Carlos Ponce

Michael Strahan Teddy

Jessie J Brooke

Neil deGrasse Tyson Neil deBuck Weasel

Chris Wedge Scrat

BUZ DEVRİ 5 NE ZAMAN ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Buz Devri: Büyük Çarpışma (Özgün adı: Ice Age: Collision Course) 2016 yapımı Amerika Birleşik Devletleri, 3D bilgisayar-animasyon komedi filmi. Fox Animation Studios ve Blue Sky Studios firmalarının yaptığı Buz Devri serisinin 5. filmidir. Film 22 Temmuz 2016'da gösterime girdi.