Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı
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Bugün Star TV'de Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin nerede çekildiğini, konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma nerede çekildi, hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı? İşte detaylar...
Filmin yönetmenliğini Mike Thurmeier ve Galen T. Chu üstleniyor. Filmin Türkçe seslendirme kadrosunda; Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer ve Yekta Kopan'ın yanı sıra Altan Erkekli, Ecem Uzun, Didem Barış Atlıhan ve Barış Özgenç gibi isimler yer alıyor. Buz Devri serisinin 5. filmi 'Buz Devri 5: Büyük Çarpışma'da yine Sid, Manny ve Diego'nun komik maceraları yer alıyor. Buz Devri 5: Büyük Çarpışma konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı
Meşe palamudu delisi firavun faresi Scrat karnını doyurmaya çalışırken bir takım kozmik olayları tetikler ve bunun ucu Buz Devri'nin sevdiğimiz kahramanlarına dek ulaşır. Tetiklenen olaylar sonucu dünya bir kez daha yok olmanın eşiğine gelir. Bu kez de bir meteor dünyaya çarpacak bir hızla yörüngeye yaklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da dünyada değişiklikler meydana gelir. Meteorun küçük parçalarının çarpmasıyla birlikte ekip elektromanyetik alanı keşfeder. Ekibin beyni Buck da meteorun çarpmasını önlemek için bir plan öne sürer. Bu plan tuhaf ekibimizi Geotopia adındaki yepyeni bir yere sürükler. Buradaki kristaller ve egzantirik şehir sakinleri dünyayı kurtarmak için tek umuttur...
Ray Romano Manny
John Leguizamo Sid
Denis Leary Diego
Queen Latifah Ellie
Keke Palmer Peaches
Jennifer Lopez Shira
Sean William Scott Crash
Josh Peck Eddie
Wanda Sykes Granny
Simon Pegg Buck
Jesse Tyler Ferguson Shangri Llama
Adam DeVine Julian
Nick Offerman
Max Greenfield Roger
Stephanie Beatriz
Melissa Rauch Francine
Carlos Ponce
Michael Strahan Teddy
Jessie J Brooke
Neil deGrasse Tyson Neil deBuck Weasel
Chris Wedge Scrat
Buz Devri: Büyük Çarpışma (Özgün adı: Ice Age: Collision Course) 2016 yapımı Amerika Birleşik Devletleri, 3D bilgisayar-animasyon komedi filmi. Fox Animation Studios ve Blue Sky Studios firmalarının yaptığı Buz Devri serisinin 5. filmidir. Film 22 Temmuz 2016'da gösterime girdi.