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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Mart Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Mart su kesintisi saatleri!

8 MART BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi ve civarında 08.03.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 08/03/2024 09:00 ~ 08/03/2024 18:00

Kesim Zamanı:08/03/2024 09:00

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi ve civarında 08.03.2024 tarihinde ; 14.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 08/03/2024 14:00 ~ 08/03/2024 18:00

Kesim Zamanı:08/03/2024 14:00

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