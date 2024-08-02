Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında, Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile Meksikalı rakibi Fatima Herrera mücadele etti. Peki, Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi?

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KAZANDI MI?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Son 16 turunda Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ Mİ?

Buse Naz, 3 Ağustos Cumartesi günü çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo-Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano'nun galibiyle karşılaşacak.

"TEK BİR HEDEFİM VAR"

Milli boksör, çeyrek finale kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Turnuvanın ilk maçı, çok baskılı bir boksörle oynadığım için biraz zorlandım. Ben genelde durarak karşılaştığım rakiplerimle daha iyi dövüşüyorum. Tek bir hedefimiz var, ona doğru gidiyoruz. Şimdi ufak bir antrenmanımız var, oraya gitmem lazım" ifadelerini kullandı.

2 ADAŞ ÇEYREK FİNALDE

kadınlar 50 kiloda mücadele eden Buse Naz'ın yanı sıra aynı ismi taşıyan ve 69 kiloda mücadele eden diğer bir milli boksörümüz Busenaz Sürmenelide son 16 turunda Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale kalmıştı.