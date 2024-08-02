Üye Girişi
Haberler

Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi? Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'nun mücadelesini merakla bekleyen spor severler, sonuçları araştırıyor. Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek finale yükselip yükselmediği konusu büyük bir merak konusu oldu.

Fransa'nın Villepinte kentindeki North Paris Arena'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kg ön eleme 16. tur boks maçında, Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile Meksikalı rakibi Fatima Herrera mücadele etti. Peki, Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi?

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KAZANDI MI?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Son 16 turunda Meksikalı Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi?

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ Mİ?

Buse Naz, 3 Ağustos Cumartesi günü çeyrek finalde Finli Pihla Kaivo-Oja ile Amerikalı Jennifer Lozano'nun galibiyle karşılaşacak.

Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi?

"TEK BİR HEDEFİM VAR"

Milli boksör, çeyrek finale kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Turnuvanın ilk maçı, çok baskılı bir boksörle oynadığım için biraz zorlandım. Ben genelde durarak karşılaştığım rakiplerimle daha iyi dövüşüyorum. Tek bir hedefimiz var, ona doğru gidiyoruz. Şimdi ufak bir antrenmanımız var, oraya gitmem lazım" ifadelerini kullandı.

Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi?

2 ADAŞ ÇEYREK FİNALDE

kadınlar 50 kiloda mücadele eden Buse Naz'ın yanı sıra aynı ismi taşıyan ve 69 kiloda mücadele eden diğer bir milli boksörümüz Busenaz Sürmenelide son 16 turunda Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale kalmıştı.

Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Paris Olimpiyatları Buse Naz Çakıroğlu Buse Naz Çakıroğlu Spor Gündem Spor Haberler

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak

Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak

Bakmadan Geçme

CUMA HUTBESİ 2 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekli maaşları fark ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Tarih netleşti! Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi? Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı, neden açılmıyor? Instagram'a erişim engeli neden getirildi? Simone Biles kimdir? Simone Biles kimdir kaç yaşında, nereli? Simone Biles altın madalya kazandı mı? Resmi Gazete bugün (2 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..
Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title