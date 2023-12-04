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Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi?

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Bursa'daki okulların tatil olup olmadığına dair merak devam ediyor. Bursa'daki öğrenciler ve veliler, tatil haberlerini yakından takip ediyor. Peki, Bursa okullar tatil mi? Bursa Valilik açıklaması nedir? İşte detaylar...

Bursa okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Son durum ve resmi açıklamaları takip etmek önem arz ediyor. Okulların tatil olup olmadığı konusunda resmi açıklamanın yanı sıra hava durumu ve diğer etkenler de büyük önem taşıyor.Peki, Bursa okullar tatil mi? Bursa Valilik açıklaması nedir? Detaylar haberimizde...

BURSA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. 3 dakika sonra aynı noktada 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha olurken, kentlerde olumsuz bir durum yaşanmadı.

BURSA VALİLİĞİ DEPREM AÇIKLAMASI!

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş olup, çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, tüm ekiplerimiz durumu yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Bursa okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması!

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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