Bursa İstanbul Otobanında Tır Yangını

Seyir halindeki tır alev alev yandı

BURSA - Bursa İstanbul otobanında seyir halindeki bir tır alev alev yandı. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bursa-İstanbul otobanı Gemlik ilçesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeyken tırda sorun olduğunu anlayan şoför tırı emniyet şeridine çekerek durdurdu. Bir süre sonra tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alev alan tırı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor.