Bursa'da uçak mı düştü, helikopter mi düştü? SON DAKİKA! Valilik açıkladı!

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye, henüz belirlenemeyen nedenle uçak düştü. Bursa'da uçak mı düştü, helikopter mi düştü? Sosyal medyada birçok farklı bilgi bulunuyordu. İşte, Bursa uçak kazası detaylar...

Bursa'da uçak mı düştü, helikopter mi düştü? Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye, henüz belirlenemeyen nedenle uçak düştü. Bursa'da uçak mı düştü, helikopter mi düştü? Sosyal medyada birçok farklı bilgi bulunuyordu. İşte, Bursa uçak kazası detaylar haberimizde...

BURSA'DA UÇAK MI DÜŞTÜ?

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ovaakça termik santrali yakınlarına tek motorlu uçak düştü Bursa Valisi tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DÜŞEN UÇAK KÜLE DÖNDÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler olay yerine intikal ettikten sonra uçakta başlayan yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Bölgeden gelen ilk bilgilere göre düşen uçağın tek motorlu öğrenildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar: