Bursa'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Bursa'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu?

BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu?

Bursa'da deprem mi oldu ve Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Bursa'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi.

BURSA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntı İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.