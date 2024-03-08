Burak Özkorul kimdir? Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Burak Özkorul kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı ise Burak Özkorul oldu. Burak Özkorul kimdir? Burak Özkorul nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BURAK ÖZKORUL KİMDİR?

Burak Özkorul1984 Ankara doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimlerini Ankara'da tamamladı. Makine Mühendisi, kripto para trader'ı, işletmeci. Aynı zamanda Memleket Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan adayıdır.