Bülent Uygur kimdir? Memleket Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Bülent Uygur kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı ise Çiğdem Bülent Uygur. Bülent Uygur kimdir? Bülent Uygur nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BÜLENT UYGUR KİMDİR?

İş insanı olduğu bilinen Bülent Uygur, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayıdır.