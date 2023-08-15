Bugün hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? 15 Ağustos 2023 Güncel hava durumu tahmini! Güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı? Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava güneşli mi karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 15 Ağustos Salı 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

15 AĞUSTOS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bilecik, Eskişehir, Bolu ve Sakarya çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı çevrelerinin, yarın (Salı) İstanbul'un Avrupa yakası, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeydoğu, doğulu yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 21°C, 34°C

İSTANBUL 24°C, 30°C



KIRKLARELİ 22°C, 30°C



SAKARYA 22°C, 33°C

A.KARAHİSAR 21°C, 39°C

DENİZLİ 24°C, 40°C

İZMİR 25°C, 32°C

MANİSA 24°C, 38°C

ADANA 26°C, 38°C

ANTALYA 26°C, 34°C

HATAY 27°C, 37°C

MERSİN 31°C, 34°C

ANKARA 25°C, 40°C

ÇANKIRI 21°C, 41°C

ESKİŞEHİR 22°C, 41°C

KONYA 23°C, 40°C

BOLU 19°C, 38°C

DÜZCE 22°C, 35°C

KASTAMONU 19°C, 37°C

ZONGULDAK 20°C, 28°C

AMASYA 21°C, 38°C

SAMSUN 22°C, 30°C

TOKAT 21°C, 37°C

TRABZON 24°C, 28°C

ERZURUM 17°C, 33°C

KARS 15°C, 32°C

MALATYA 20°C, 40°C

VAN 19°C, 31°C

DİYARBAKIR 24°C, 44°C

GAZİANTEP 30°C, 43°C

SİİRT 28°C, 42°C

ŞANLIURFA 32°C, 44°C

15AĞUSTOS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevreleri ile Yarın(Salı) sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın Kuzey kıyıları ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

15 AĞUSTOS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu,bu akşam ilk saatlerde Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Bolu'nun batı çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde fırtına (50-75 km/saat)şeklinde eseceği beklenmektedir..

15 AĞUSTOS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli az bulutlu, Balıkesir'in kuzeyi öğle saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde gece ve saat saatlerinde pus yer yer sis olayı görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Bölgenin güneyinde batı ve kuzeybatıdan orta kuvvette, kuzeyinde ise kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

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