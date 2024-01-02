BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
2 Ocak 2024 tarihinde TV yayın akışı ve hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Birçok kişi bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını ve hangi kanalların yayın akışında neler olduğunu araştırıyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı da merak edilenler arasında. Yayınlanacak dizi, film ve programlar hakkında bilgi almak isteyenler için 2 Ocak 2024 Salı akşamı yayın akışı detayları. TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
Bugün hangi diziler var ve 2 Ocak 2024 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 2 Ocak 2024 Salı TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 2 Ocak 2024 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 2 Ocak 2024 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Dizi
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Aile
KANAL D
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Kim Bu Aile?
FOX TV
- 07:45 Çalar Saat
- 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:15 Kızıl Goncalar
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 23:00 Şahane Hayatım
STAR TV
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Büyük Baba ile Savaş
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Yıldızlar Bana Uzak
- 23:20 Godzilla 2
TV8
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Masterchef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1
- 07:10 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:30 Diriliş "Ertuğrul"
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"