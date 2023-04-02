Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından milli yas ilan edilmesi ile birlikte birçok dizi ve film ekranlarda yer almıyordu. Bu nedenle Bugün hangi diziler var? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 2 Mart Pazar TV yayın akışı!

Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Bu nedenle birçok televizyon kanalı üzerinden depreme dair haberler yer aldı. Bugün hangi diziler var? Sorusu böylelikle birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Kanalların yayın akışında dizileri göremeyen kullanıcılar yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 2 Mart Pazar TV yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

2 Mart 2023 Pazar TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı:

Show Tv | Güzel Günler | 20:00

Atv | Ateş Kuşları | 20:00

Kanal D | Yargı | 20:00

Fox Tv | Ego | 20:00

Star Tv | Yüz Yıllık Mucize | 20:00

Tv8 | Survivor 2023 | 20:00