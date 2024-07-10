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Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

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Türkiye gündeminde önemli konuların ele alındığı kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ayda 2 kere toplanıyor. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli konular ele alınıyor ve alınan kararlar toplantıdan sonra kamuoyuyla paylaşılıyor. En son2 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, bu hafta Kabine Toplantısı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruların cevapları…

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Bu hafta için Kabine Toplantısı planlanmamış durumda. Cumhurbaşkanlığı günlük programında Kabine Toplantısı yer almıyor.

Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ayda iki kez gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, en son 2 Temmuz Salı günü yapıldı. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yapılmayacak. Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgileri sitemizden takip edebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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