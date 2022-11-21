Bu Bilet çöktü mü? Bu Bilet neden açılmıyor, ne zaman düzelir?

Organizatörler tarafından düzenlenen farklı kategorilerdeki etkinlikleri, dijital medya platformlarını kullanarak milyonlara ulaştıran yeni nesil platform, Bu Bilet'in web sitesine bugün erişim sorunu yaşandı. Peki, Bu Bilet çöktü mü? Bu Bilet neden açılmıyor, ne zaman düzelir?