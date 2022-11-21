Bu Bilet çöktü mü? Bu Bilet neden açılmıyor, ne zaman düzelir?
Gündem Haberleri
Organizatörler tarafından düzenlenen farklı kategorilerdeki etkinlikleri, dijital medya platformlarını kullanarak milyonlara ulaştıran yeni nesil platform, Bu Bilet'in web sitesine bugün erişim sorunu yaşandı. Peki, Bu Bilet çöktü mü? Bu Bilet neden açılmıyor, ne zaman düzelir?
Konseri tiyatro vefarklı kategorilerdeki etkinlikleri, dijital medya platformlarını kullanarak milyonlara ulaştıran dijital platform Bu Bilet'in web sitesi hata verdi. Kullanıcılar yaşadıkları sorun sonrası Bu Bilet çöktü mü? Bu Bilet neden açılmıyor, ne zaman düzelir, araştırdı.
BU BİLET ÇÖKTÜ MÜ?
Dijital medya platformlarını kullanarak milyonlara ulaştıran yeni nesil platform, Bu Bilet'in web sitesine bugün erişim sorunu yaşandı. Henüz yetkililerden resmi açıklama gelmedi.
Açıklama geldiği takdirde, sayfamızda yayınlanacaktır.
Yaşanan sorun: