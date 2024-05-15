Brighton Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Brighton Chelsea maç özeti! İngiltere Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Brighton Chelsea maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Brighton Chelsea maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Brighton Chelsea maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Brighton Chelsea maç özeti haberimizde...

BRİGHTON - CHELSEA MAÇ ÖZETİ

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BRİGHTON - CHELSEA MAÇI ÖZETİ

Brighton Chelsea maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Brighton Chelsea maçı 1-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMANDI?

Brighton Chelsea maçı 15 Mayıs 2024 günü oynandı.

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Brighton Chelsea maçı canlı olarak Bein Sports 2'de yayınlandı.