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Borsa neden düşüyor? 3 Ekim Borsa İstanbul (BİST 100) hisseleri neden düşüyor?

Borsa neden düşüyor? 3 Ekim Borsa İstanbul (BİST 100) hisseleri neden düşüyor?
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Borsa neden düşüyor? İran'ın İsrail'e füze saldırısı ile başlayan jeopolitik gerilim, petrol ve altın fiyatlarında artışa neden olurken, bu durum küresel piyasaları da olumsuz etkiliyor. 3 Ekim Borsa İstanbul (BİST 100) hisseleri neden düşüyor ve borsa yükselir mi soruları gündeme geliyor. Peki, borsa neden düşüyor, yükselir mi?

"Borsa neden düşüyor?" Son dönemde borsanın düşmesiyle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Yükselen risk faktörleri ve bölgesel çatışmaların derinleşmesi, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine yol açtı. Bu gelişmeler, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde satış baskısını artırarak düşüşlere neden oldu. Özellikle 3 Ekim 2024 Perşembe günü, piyasalardaki bu olumsuz hava borsayı etkisi altına aldı. Borsa neden düşüyor? Detaylar haberimizdedir…

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %3,62 değer kaybederek 9.012,87 puandan tamamladı. Tüm sektör endeksleri gerilerken, bankacılık endeksi %6,58 değer kaybetti. ABD'deki işçi grevleri ve dünya genelinde enflasyonla mücadele, risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kaybederek 9.012,87 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,35 puan azaldı, toplam işlem hacmi 83,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,58, holding endeksi yüzde 4,23 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Borsa neden düşüyor? 3 Ekim Borsa İstanbul (BİST 100) hisseleri neden düşüyor?

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlattıkları grev ikinci gününe girdi. Analistler, limanlardaki grevin tedarik zincirinde aksamalara ve fiyat artışlarına neden olabileceğinden endişe duyuyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Yıllık ücret artışı ise eylülde yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye geriledi.

Analistler, özel sektör istihdamına ilişkin verilerin iş gücü piyasasındaki soğumanın hızlı olduğuna ilişkin endişeleri azalttığını belirtti.

Yarın yurt içinde enflasyon yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de ve Avrupa'da hizmet sektörü satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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