Bora Füzesi özellikleri, menzili merak ediliyor. Türkiye'nin olası operasyonlarının değerlendirildiği Yunan televizyonundaki bir programda milli üretim olan balistik füze sistemi BORA'ya dikkat çekildi. Mavi Vatan haritasının da gösterildiği programda BORA'nın menzilinin Atina'ya kadar ulaşabileceği dikkat çekildi. Bu gelişmenin ardından Bora Füzesi özellikleri nedir? Bora füzesi menzili, maliyeti! Bora füzesi kaç adet üretildi? merak konusu oldu.

BORA FÜZESİ NEDİR?

Bora, Türkiye yapımı bir kısa menzilli taktik balistik füzedir. Füze, Roketsan tarafından geliştirilip 2017 yılında hizmete girdi. INS ve GPS güdümlü olan füze Belarus yapımı MZKT-7909 8x8 kamyon ile taşınmaktadır. İhracat versiyonu Kaan olarak bilinmektedir. Daha uzun menzilli bir varyantı olan Bora-2 ise geliştirilme aşamasındadır.

Bora füzesi, 28 Mayıs 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında ilk kez operasyon ortamında kullanılmıştır.

TSK'ye teslimatı 31 Aralık 2020'de tamamlanmıştır. Ne kadar teslim edildiği bilinmemekle birlikte 300'den fazla teslim edildiği düşünülmektedir.

BORA FÜZESİ NASIL FIRLATILIYOR?

Bora füzesi, Roketsan üretimi BORA Silah Sistemi'ne ait 8x8 Taktik Tekerlekli Araç ve Roketsan Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi üzerinden atılıyor. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer Taktik Tekerlekli Araç platformlarından da fırlatılabilme özelliğine sahiptir.

BORA FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Türk savunma sanayinin önemli güçleri arasında yer alan Bora Füzesi, şu özellikleri barındırıyor:

Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği

7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım

Kısa Atışa Hazırlık Süresi

Yüksek Vuruş Hassasiyeti

Düşük İstenmeyen Etki

Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler

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