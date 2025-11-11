Black Friday ne zaman? Black Friday (efsane- şahane cuma) indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday'de hangi markalarda indirim var?

Alışverişseverlerin heyecanla beklediği Black Friday dönemi kapıda. 2025 yılında hangi tarihlerde başlayacağı ve hangi markaların büyük indirimler sunacağı şimdiden merak konusu oldu. Yılın en büyük alışveriş etkinliği öncesi, kampanya tarihleri ve fırsatlarla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday, diğer adıyla Efsane Cuma indirimleri, 2025 yılında 28 Kasım Cuma günü başlayacak. Geleneksel olarak Kasım ayının son Cuma günü düzenlenen bu alışveriş etkinliği, hem fiziksel mağazalarda hem de online platformlarda yoğun ilgi görüyor. Özellikle giyim, elektronik, kozmetik ve ev eşyası kategorilerinde sunulan büyük fırsatlar, yılın en çok beklenen alışveriş dönemlerinden biri olmasını sağlıyor.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BİTİYOR?

İndirim dönemi Kasım ayının sonundan başlayarak, yılbaşına kadar farklı tarihlerde devam ediyor. Bazı markalar kampanyalarını sadece birkaç günle sınırlarken, büyük zincirler ve online satış platformları Aralık ayının ilk haftalarına kadar indirim fırsatlarını sürdürüyor. Bu süre zarfında artan alışveriş yoğunluğu, Black Friday'in özellikle yılbaşı öncesinde hediye alışverişi için de avantajlı bir dönem haline gelmesini sağlıyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nü takip eden gün başlayan büyük alışveriş kampanyalarıyla doğmuş bir gelenektir. Türkiye'de "Efsane Cuma" adıyla tanınan bu dönem, markaların yıl boyunca sunduğu en yüksek indirim oranlarını tüketicilere ulaştırdığı bir alışveriş festivali olarak öne çıkıyor. Online ve mağaza satışlarının zirveye ulaştığı bu süreçte, teknoloji, moda ve kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlarla alışveriş yapılabiliyor.

BLACK FRIDAY'DE HANGİ MARKALARDA İNDİRİM VAR?

Bu yıl Inditex grubuna bağlı Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti ve Oysho gibi markalar 28 Kasım'dan itibaren indirim kampanyalarına start verecek. İndirimler hem fiziksel mağazalarda hem de markaların web siteleri ve mobil uygulamalarında geçerli olacak. Kış sezonuna ait ürünlerde %70'e varan indirim fırsatları sunulacak.

Bunların yanı sıra elektronik, ev dekorasyonu ve kozmetik alanında faaliyet gösteren pek çok yerli ve uluslararası marka, Black Friday boyunca tüketicilere özel fırsatlar sağlayacak. Hem online hem de mağaza alışverişlerinde avantajlı fiyatlar sunulacak ve yılın en hareketli alışveriş dönemi olarak öne çıkacak.