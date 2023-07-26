Biryani tarifi! Masterchef Biryani nasıl yapılır? Biryani için gerekli malzemeler nelerdir? Biryani hangi ülkeye ait, hangi bölge?

Masterchef 25 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Biryani yapmasını istendi. Peki Masterchef Biryani nasıl yapılır? Biryani için gerekli malzemeler nelerdir? Biryani tarifi! Biryani nasıl yapılır? Biryani tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel pilavlar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Biryani tarifi oldu. Peki en güzel Biryani tarifi nasıldır? Biryani nasıl yapılır? Biryani için gerekli malzemeler nelerdir? Biryani tarifi! Biryani nedir, ne demek? Masterchef Biryani nasıl yapılır? Biryani hangi bölgenin, hangi ülkenin pilavı? Biryani hangi ülkeye ve yöreye aittir? Biryani hangi ülke? İşte detaylar...

BİRYANİ NEDİR, NE DEMEK? BİRYANİ HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Biryani, Hint Yarımadası Müslümanları arasında ortaya çıkan karışık bir pirinç yemeğidir. Hint baharatları, pirinç ve genellikle bazı et türleri (tavuk, sığır eti, keçi, kuzu, karides, balık) ile veya bazı durumlarda etsiz ve bazen de yumurta ve patates ile yapılır.

Biryani, Güney Asya'nın ve bölgedeki diasporaların en popüler yemeklerinden biridir. Benzer yemekler, Irak, Tayland ve Malezya gibi dünyanın diğer bölgelerinde de hazırlanmaktadır. Biryani, Hint çevrimiçi yemek siparişi ve dağıtım hizmetlerinde en çok sipariş edilen yemektir.

BİRYANİİÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2 su bardağı uzun taneli beyaz pirinç

500 gr kuzu eti (ya da tavuk), kemiksiz ve kuşbaşı doğranmış

2 büyük soğan, ince doğranmış

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı sıvı yağ (tercihen sadeyağ veya zeytinyağı)

1 büyük domates, doğranmış

3 yemek kaşığı Biryani baharat karışımı (hazır alabilir ya da tarifini internetten bulabilirsiniz)

1 çay kaşığı zerdeçal (safran da kullanabilirsiniz)

1/2 çay kaşığı kırmızı biber

2 çay kaşığı tuz

3 su bardağı su

Birkaç damla gül suyu veya gülsuyu aroması (isteğe bağlı)

Taze doğranmış kişniş veya nane (servis için)

BİRYANİNASIL YAPILIR?

Pirinçleri yıkayın: Pirinci soğuk su altında yıkayın ve suyu temiz olana kadar durulayın. Sonra süzün.

Et ve soğanları pişirin: Derin bir tencereye yağ ekleyin ve ısındığında ince doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından eti ekleyin ve etler renk değiştirip suyunu bırakana kadar kavurmaya devam edin.

Baharatları ekleyin: Biryani baharat karışımını, tuzu, kırmızı biberi ve zerdeçalı ete ekleyin. Karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin.

Yoğurdu ekleyin: Yoğurdu ete ekleyin ve iyice karıştırın. Bu, Biryani'ye kremsi bir lezzet ve kıvam katacaktır.

Domatesleri ekleyin: Doğranmış domatesleri tencereye ekleyin ve birkaç dakika pişirin, domatesler hafifçe yumuşayana kadar karıştırın.

Pirinci ekleyin: Yıkanmış pirinci tencereye ekleyin ve karıştırın. Bu aşamada suyunu eklemeye hazırlanın.

Suyu ekleyin: Suyu dökün ve bir kez karıştırın. Tencerenin kapağını sıkıca kapatın ve yemeği kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Buharın tencere içinde kalmasına özen gösterin. Bu, pirinçlerin pişmesini ve etin yumuşamasını sağlar.

Gülsuyu ekleyin: Eğer gülsuyu veya gülsuyu aroması kullanacaksanız, pişirme işleminden birkaç dakika önce tencerenin içine birkaç damla ekleyebilirsiniz.

Servis yapın: Biryani piştikten sonra tencerenin kapağını açın. Bir çatal yardımıyla pirinci hafifçe havalandırın. Taze doğranmış kişniş veya nane yapraklarıyla süsleyerek sıcak servis yapın.

Artık nefis ve aromatik bir Biryani yemeğiniz hazır! Afiyet olsun!