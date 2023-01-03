Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Peri Masalı bu akşam yayın akışında gözükmedi. Bunun ardından izleyiciler, Bir Peri Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok? merak etti. Peki, Bir Peri Masalı neden yok? Bir Peri Masalı dizisi niye yok? Bir Peri Masalı yeni bölümü yok mu? İşte ayrıntılar...

Bir Peri Masalı final mi yaptı, bitti mi? Bir Peri Masalı neden bitti, neden final yaptı? Bir Peri Masalı final bölümünde neler oldu?

Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok?

BİR PERİ MASALI DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? (3 OCAK 2023 SALI)

Bir Peri Masalı dizisi geçtiğimiz hafta final yaptığı için dizinin yeni bölümü olmayacak. Dizi geçen hafta 27 Aralık Salı 2022 tarihinde final bölümü ile ekranlara gelmişti. Dizi 13. bölüm ile final yapmıştı.

BİR PERİ MASALI NEDEN FİNAL YAPTI?

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

BİR PERİ MASALI KONUSU NEDİR?

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

BİR PERİ MASALI OYUNCU KADROSU

Alina Boz

Taro Emir Tekin

Nazan Kesal

Mustafa Mert Koç

Hazal Filiz Küçükköse

Kadir Çermik

Baran Bölükbaşı

Okan Urun

Tülin Ece

Şener Savaş

Canan Atalay

Müfit Kayacan