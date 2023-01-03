Bir Peri Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Bir Peri Masalı bu akşam yayın akışında gözükmedi. Bunun ardından izleyiciler, Bir Peri Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok? merak etti. Peki, Bir Peri Masalı neden yok? Bir Peri Masalı dizisi niye yok? Bir Peri Masalı yeni bölümü yok mu? İşte ayrıntılar...
Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 3 Ocak 2023 Bir Peri Masalı dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok?
Bir Peri Masalı dizisi geçtiğimiz hafta final yaptığı için dizinin yeni bölümü olmayacak. Dizi geçen hafta 27 Aralık Salı 2022 tarihinde final bölümü ile ekranlara gelmişti. Dizi 13. bölüm ile final yapmıştı.
Dizinin neden final yaptığı ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.
Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.
Alina Boz
Taro Emir Tekin
Nazan Kesal
Mustafa Mert Koç
Hazal Filiz Küçükköse
Kadir Çermik
Baran Bölükbaşı
Okan Urun
Tülin Ece
Şener Savaş
Canan Atalay
Müfit Kayacan