Türkiye'nin önde gelen entegre hizmet sağlayıcılarından biri olarak öne çıkan Binsat Holding, son yıllarda kamu ihaleleri, güvenlik hizmetleri ve teknoloji yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Güvenlikten teknolojiye, cateringden yatırım projelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren holding, aynı zamanda sahiplik yapısı ve stratejik iş ortaklıklarıyla da merak konusu. Peki, Binsat Holding kimin, sahipleri kim? Binsat Holding şirketleri hangileri? Binsat Holding ne iş yapıyor? Ve en önemlisi Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl ve Remzi Sanver kimdir? Neden gözaltına alındılar? Detaylar haberimizde!

BİNSAT HOLDİNG KİMİN?

Binsat Holding, 1996 yılında entegre hizmet sunmak amacıyla kurulmuş özel sektör odaklı bir şirkettir. Kuruluşundan bu yana müşteri memnuniyeti, kaliteli hizmet anlayışı ve sürdürülebilir büyüme ilkeleriyle hareket eden holding, bugün 12.000'in üzerinde çalışanıyla çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

"Binsat Holding kimin?" sorusuna yanıt arandığında, şirketin kurucu ve yönetsel figürleri olarak Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl ön plana çıkmaktadır. Kamuoyunda sıkça bu iki ismin şirketin sahibi ve yöneticisi olduğu yönünde bilgiler yer almakta, özellikle kamu kurumlarına sağlanan hizmetler bağlamında Bingöl kardeşlerin etkili rol oynadığı ifade edilmektedir.

BİNSAT HOLDİNG SAHİPLERİ KİM?

Binsat Holding sahipleri kim? sorusu, şirketin yapısı ve yöneticileri ile yakından ilgilidir. Şirketin kamuya açık detaylı bir ortaklık yapısı bulunmamakla birlikte, medya kaynaklarında ve sektörel analizlerde Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl kardeşlerin şirketin fiili sahipleri ve yöneticileri olduğu sıkça dile getirilmektedir.

Bu iki ismin yanı sıra zaman zaman akademik ve siyasi çevrelerle bağlantılı kişilerin de adı geçmektedir. Örneğin, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver ismiyle şirket arasında çeşitli bağlar kurulduğu iddia edilmiştir. Ancak bu tür bağlantılar kamuya açık resmi belgelerle doğrulanmamıştır.

Bazı iddialara göre, Bingöl kardeşlere devlet tarafından koruma polisi tahsis edildiği de öne sürülmüştür. Bu durum, kamuoyunda çeşitli eleştirilere ve tartışmalara neden olmuştur.

BİNSAT HOLDİNG ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

Binsat Holding, çok sayıda bağlı şirket ve iştirak aracılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. "Binsat Holding şirketleri hangileri?" sorusuna yanıt olarak, aşağıdaki ana şirketler öne çıkmaktadır:

Binsat Güvenlik: Holding'in en bilinen şirketlerinden biridir. Özel güvenlik hizmetleri sunar. Özellikle kamu kurumlarına yönelik koruma hizmetleri ile bilinir.

Maya Catering: Kurumsal yemek, ikram ve toplu beslenme hizmetleri verir. Otel, hastane ve okul gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Binsat Grup Yatırım: Holding'in yatırım ve projelendirme ayağını yönetir. Gayrimenkul, inşaat ve altyapı projeleri geliştirir.

Binsat Turizm: Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirket; organizasyon, konaklama ve taşımacılık hizmetleri sunmaktadır.

Binsat Teknoloji: Teknolojik çözümler üreten bu şirket, ses kayıt analizi, konuşmacı tanıma ve yapay zeka tabanlı sistemler üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

Bincan Matbaa: Baskı, yayın ve matbaa alanında hizmet veren iştiraktir.

Binsat İş Gücü: İnsan kaynakları, personel temini ve geçici iş gücü çözümleri sunar. Hem özel sektöre hem de kamu kurumlarına hizmet verir.

Binsat Girişim: Yeni nesil girişim projelerine yatırım yapan, start-up destekleri ve girişim sermayesi konularında faaliyet gösteren iştiraktır.

Bu şirket yapısı, holdingin hizmet yelpazesinin oldukça geniş olduğunu ve çok sektörlü bir yapı üzerinden büyüme stratejisi izlediğini göstermektedir.

BİNSAT HOLDİNG NE İŞ YAPIYOR?

Binsat Holding ne iş yapıyor? sorusu, holdingin iş modelini, faaliyet alanlarını ve sektörlerdeki yerini anlamak için oldukça önemlidir.

GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ

Binsat Holding'in temel faaliyet alanlarından biri özel güvenliktir. Binsat Güvenlik çatısı altında kamu kurumları, belediyeler, eğitim kurumları ve özel şirketlere koruma ve güvenlik hizmeti sunulmaktadır. Holding'in bu alanda çok sayıda büyük ihaleyi kazandığı ve yüksek bütçeli sözleşmeler imzaladığı bilinmektedir.

ENTEGRE TESİS VE DESTEK HİZMETLERİ

Holding, temizlik, lojistik, destek hizmetleri, araç yönetimi ve bakım hizmetleri gibi entegre tesis yönetimi alanlarında da aktiftir. Bu hizmetler genellikle büyük ölçekli kurumlara, kamu altyapılarına ve özel projelere yöneliktir.

YEMEK VE CATERİNG

Maya Catering üzerinden yürütülen bu hizmet kolu, toplu yemek üretimi, taşımalı yemek, diyet menü planlaması gibi hizmetleri kapsar. Özellikle hastane ve okul gibi hassas alanlarda faaliyet göstermektedir.

TEKNOLOJİ VE YAZILIM

Binsat Teknoloji, ses ve görüntü işleme, yapay zeka, konuşmacı tanıma gibi gelişmiş teknoloji çözümleri üretmektedir. Savunma sanayi, kamu güvenliği ve veri analitiği gibi alanlarda da projeler geliştirdiği bilinmektedir.

PERSONEL VE İŞ GÜCÜ HİZMETLERİ

Binsat İş Gücü, geçici personel temini, bordrolama, insan kaynakları yönetimi ve iş gücü danışmanlığı alanlarında hizmet verir. Bu hizmetler genellikle dönemsel kamu projeleri ve özel sektör kampanyalarına yöneliktir.

YATIRIM VE PROJE GELİŞTİRME

Gayrimenkul, otel, rezidans, ticari alanlar ve havalimanı destek hizmetleri gibi projelerde yatırım yapan Binsat Grup Yatırım, holdingin stratejik büyümesinde önemli rol oynamaktadır.

BASKI VE MATBAA HİZMETLERİ

Bincan Matbaa, dijital ve ofset baskı hizmetleri, kurumsal tanıtım materyalleri üretimi ve dağıtımı gibi alanlarda faaliyet gösterir. Bu birim, holdingin kurumsal iç iletişim ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.

GİRİŞİM VE İNOVASYON

Binsat Girişim, start-up projelerine yatırım yapan, inovatif iş fikirlerini destekleyen ve büyüme potansiyeli olan şirketlere fon sağlayan bir iştiraktır.

ARAFAT BİNGÖL KİMDİR? NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Arafat Bingöl, Binsat Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlarından biridir ve holdingin önemli karar alma süreçlerinde etkin bir rol üstlenmektedir. 2025 yılında düzenlenen bir operasyon kapsamında gözaltına alınmıştır. Gözaltı gerekçesi hakkında resmi makamlar tarafından soruşturmanın sürdüğü, detayların ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadığı belirtilmektedir. Bingöl, hakkındaki iddialara ilişkin sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesini talep etmiştir.

CENGİZ BİNGÖL KİMDİR? NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanlarından Cengiz Bingöl, şirketin yönetiminde kardeşiyle birlikte önemli görevler üstlenmektedir. 2025 yılında yapılan bir operasyon kapsamında gözaltına alınmış olup, yetkili mercilerce yürütülen soruşturma devam etmektedir. Şu aşamada kamuoyuna yansımış net bir suçlama bulunmamaktadır ve soruşturmanın sonucuna göre durum netleşecektir.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ESKİ REKTÖRÜ REMZİ SANVER KİMDİR? NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Prof. Dr. Remzi Sanver, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü olarak akademik camiada tanınan bir isimdir. 2025 yılında Binsat Holding ile bağlantılı bazı soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın içeriği ve detayları resmi merciler tarafından açıklanmakta olup, Sanver de sürecin adil ve şeffaf yürütülmesini talep etmektedir.