BİM Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusu, Cuma namazından son insanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan BİM Cuma'dan sonra kaçta açılıyor? Sorusunu bu haberimizde sizler için yanıtladık. Böylece Cuma günleri, Cuma namazının ardından BİM zincir marketlerinin açılış saatlerini öğrenebilirsiniz. Peki, BİM Cuma'dan sonra kaçta açılıyor 2024? BİM Cuma namazından sonra saat kaçta açılıyor, Cuma öğleden sonra kaçta açılıyor?

BİM CUMA'DAN SONRA KAÇTA AÇILIYOR?

BİM Cuma'dan sonra alışveriş yapmak isteyen kişiler öğlen açılış saati 13:50'dan sonra alışverişlerini yapabilmektedir. BİM Cuma'dan sonra açılış saatleri 13:50 dolaylarıdır. Bu saatlerde bölgesel farklar da olabilmektedir. BİM'de cuma günleri öğlen molası verilmektedir. Bu nedenle Cuma saatleri arasında alışveriş yapmak mümkün olamayabilir. Bu nedenle BİM marketler zinciri sabah mesaisine 09:00'da başlıyor ve 21.00 saatlerine kadar hizmet veriyor. Öğle arasında alışverişini yapamayan vatandaşlar bu saatler aralığında alışverişlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca Bim market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmektedir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

BİM marketleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün aynı çalışma saatleri üzerinden hizmet vermektedir. Her gün sabah saat 09.00'da kapılarını açan BİM, akşam saat 21.00'de kapanmaktadır. Bu düzenlemeye göre, BİM marketleri, haftanın her günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşterilere hizmet sunmaktadır.