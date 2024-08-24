BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak?
BİM, 30 Ağustos tarihli aktüel kataloğunda birbirinden cazip indirimli ürünler sunuyor. Bu hafta Cuma günü satışa sunulacak ürünler merakla bekleniyor. BİM'de hangi ürünlerin indirimde olacağı araştırılıyor. Peki,BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM kataloğu indirimli ürünler!
30 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünlerin bulunacağını duyurdu. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Peki, 30 Ağustos BİM'de hangi ürünler satılacak?