BİM 17 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM buhar kazanlı ütü, siyah nokta temizleyici, araç içi süpürge!
BİM'in merakla beklenen 17 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Haftalık olarak yenilenen kampanyalar kapsamında bu hafta da ev ve araç kullanımına yönelik pratik ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM 17 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM buhar kazanlı ütü, siyah nokta temizleyici, araç içi süpürge!
BİM, 17 Ekim Cuma günü itibarıyla yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Haftalık kampanyalar kapsamında hazırlanan bu katalogda, yine birbirinden işlevsel ve ekonomik ürünler yer alıyor. Bu hafta özellikle araç kullanıcıları için çeşitli aksesuarlar, evlerde yer tasarrufu sağlayacak katlanabilir plastik eşyalar ve hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri ön plana çıkıyor. Raflarda sınırlı sayıda yer alacak ürünler için detaylar haberin devamında.
17 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.490 TL
- Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL
- Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL
- Buharlı Temizleme Cihazı 4.350 TL
- Mini Buzdolabı 4.990 TL
- Şarjlı Erkek Bakım Seti 699 TL
- Personal Blender 999 TL
- Tost Makinesi 2.299 TL
- Çay Makinesi 1.790 TL
- Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL
- Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 1.990 TL
- Elektrikli Araç İçi Süpürge 1.790 TL
- Akülü Vidalama 1.750 TL
- Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 1.250 TL
- Araç İçi Led Göz 349 TL
- Araç İçi Hava Temizleyici 199 TL
- Çocuk Emniyet Kemer Desteği 299 TL
- TCL 43 İnç Full HD QLED TV 11.250 TL
- Araç İçi Numaratör 49 TL
- Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu 259 TL
- Araç İçi Bardak Tutucu 149 TL
- Araç İçi Bel Desteği 69 TL
- Eğitici Köpekçik 1.290 TL
- Eğitici Masalcı Tırtıl 799 TL
- Tummy Time Aynalı Yumuşak Kitap 119 TL
- Eğitici Oyun Kumandası 559 TL
- Doodle Yazı Tahtası 559 TL
- 3 Boyutlu Çiftliğim 109 TL
- Oyuncak Fil Piyano 299 TL
- Uyku Arkadaşım Fil 629 TL
- Astronot Led Projektör Gece Lambası 699 TL
- Pelüş Lama ~70 cm 699 TL
- Ahşap Puzzle 149 TL
- Bas-Git Eğlenceli Arabalar 69 TL
- Pelüş Tırtıl ~85 cm 369 TL
- Denge Oyunu 149 TL
- Renkli Top Yuvarlama Kulesi 199 TL
- Sevimli Tospik Oyuncak 239 TL
- Renkli Halkalar ve Zincir 149 TL
- Çıngıraklı Diş Kaşıyıcı 59 TL
- Magic Baby Yumak 135 TL
- Kitty Baby Yumak 139 TL
- Mama Sandalyesi 699 TL
- Çok Amaçlı Alt Açma 349 TL
- Aplikeli Penye Ter Bezi 45 TL
- Aplikeli Penye Mama Önlüğü 49 TL
- Tekli Bebek Body 3,6,9,12 Ay 69 TL
- Frezya Servis Tabağı 3'lü 139 TL
- Frezya Kase 4'lü 89 TL
- Frezya Tatlı Tabağı 6'lı 219 TL
- Frezya Büyük Servis Kasesi 99 TL
- Porselen Çay Tabağı 6'lı 249 TL
- Katlanır Çocuk Küveti ~33 L 559 TL
- Katlanır Su Kovası ~12 L 209 TL
- Katlanır Maşrapa ~1,2 L 79 TL
- Dökülmeyen Mama Kasesi ~17 x 9 cm 129 TL
- Bölmeli Silikon Mama Tabağı 109 TL
- Mama Kaşığı Seti 69 TL
- Desenli Çerezlik 55 TL
- Biberon Fırçası 19 TL
- Bebek Basamağı 159 TL
- Desenli Oyuncak /Saklama Kutusu ~50 L 239 TL
- Dardanel Ton Balığı 2x200 g 179 TL
- Tukaş Makarna Sosu Çeşitleri 34,50 TL
- Mutlu Makarna Çeşitleri 19 TL
- Alberto Tortilla Lavaş Ekmek ~33 cm 1000 g 69,50 TL
- Doyum Bulgur Çeşitleri 1 kg 29,50 TL
- Kühne Barbekü Sos 84,50 TL
- Chef Seasons Tavuk Sosu Çeşitleri 49,50 TL
- Cem Siyah Zeytin 199 TL
- Marmarabirlik Yeşil Zeytin 160 TL
- Koska Üzüm Pekmezi 1300 g 139 TL
- İnci Tahin 1000 g 149 TL
- Kuru Meyve Çeşitleri 62 TL
- Lipton Demlik Süzen Poşet Siyah Çay 100'lü 119 TL
- Oyuncaklı Kakaolu Draje 59 TL
- Şerit Yumuşak Şeker 29 TL
- Nescafe Blend 37 Çözünebilir Kahve 80 g 99 TL
- Nilky Yulaf Sütlü Çilekli Matcha Latte 250 ml 55 TL
- Züber Soğuk Çay Çeşitleri 39,50 TL
- Ülker İstanbul Fındıklı Dolgulu, Çıtır Kadayıflı ve Baklavalı Sütlü Çikolata 79 TL
- Eti Çifte Kavrulmuş Petibör 400g 45 TL
- Emsal Kova Yer Fıstığı Ezmesi Parçacıklı/Şekersiz 1000g 149 TL
- Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsül 40'lı 249 TL
- Bingo Soft Klasik Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 149 TL
- Mr.Oxy Konsantre Toz Deterjan 1,5 kg 129 TL
- Molped Supernight Hijyenik Ped 99 TL
- Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 89 TL
- Abc Klasik Çamaşır Suyu 4 L 89 TL
- Mara Biberiye Lavanta Saç Suyu 200 ml 109 TL