BİM 17 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM buhar kazanlı ütü, siyah nokta temizleyici, araç içi süpürge!

BİM, 17 Ekim Cuma günü itibarıyla yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Haftalık kampanyalar kapsamında hazırlanan bu katalogda, yine birbirinden işlevsel ve ekonomik ürünler yer alıyor. Bu hafta özellikle araç kullanıcıları için çeşitli aksesuarlar, evlerde yer tasarrufu sağlayacak katlanabilir plastik eşyalar ve hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri ön plana çıkıyor. Raflarda sınırlı sayıda yer alacak ürünler için detaylar haberin devamında.

17 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.490 TL

Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL

Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

Buharlı Temizleme Cihazı 4.350 TL

Mini Buzdolabı 4.990 TL

Şarjlı Erkek Bakım Seti 699 TL

Personal Blender 999 TL

Tost Makinesi 2.299 TL

Çay Makinesi 1.790 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 1.990 TL

Elektrikli Araç İçi Süpürge 1.790 TL

Akülü Vidalama 1.750 TL

Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 1.250 TL

Araç İçi Led Göz 349 TL

Araç İçi Hava Temizleyici 199 TL

Çocuk Emniyet Kemer Desteği 299 TL

TCL 43 İnç Full HD QLED TV 11.250 TL

Araç İçi Numaratör 49 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu 259 TL

Araç İçi Bardak Tutucu 149 TL

Araç İçi Bel Desteği 69 TL

Eğitici Köpekçik 1.290 TL

Eğitici Masalcı Tırtıl 799 TL

Tummy Time Aynalı Yumuşak Kitap 119 TL

Eğitici Oyun Kumandası 559 TL

Doodle Yazı Tahtası 559 TL

3 Boyutlu Çiftliğim 109 TL

Oyuncak Fil Piyano 299 TL

Uyku Arkadaşım Fil 629 TL

Astronot Led Projektör Gece Lambası 699 TL

Pelüş Lama ~70 cm 699 TL

Ahşap Puzzle 149 TL

Bas-Git Eğlenceli Arabalar 69 TL

Pelüş Tırtıl ~85 cm 369 TL

Denge Oyunu 149 TL

Renkli Top Yuvarlama Kulesi 199 TL

Sevimli Tospik Oyuncak 239 TL

Renkli Halkalar ve Zincir 149 TL

Çıngıraklı Diş Kaşıyıcı 59 TL

Magic Baby Yumak 135 TL

Kitty Baby Yumak 139 TL

Mama Sandalyesi 699 TL

Çok Amaçlı Alt Açma 349 TL

Aplikeli Penye Ter Bezi 45 TL

Aplikeli Penye Mama Önlüğü 49 TL

Tekli Bebek Body 3,6,9,12 Ay 69 TL

Frezya Servis Tabağı 3'lü 139 TL

Frezya Kase 4'lü 89 TL

Frezya Tatlı Tabağı 6'lı 219 TL

Frezya Büyük Servis Kasesi 99 TL

Porselen Çay Tabağı 6'lı 249 TL

Katlanır Çocuk Küveti ~33 L 559 TL