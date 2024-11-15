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BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
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BİM, 15 Kasım Cuma günü aktüel kataloğunda hangi ürünlerin olacağını açıkladı. Haftanın fırsatları arasında birçok farklı kategoriye ait ürünler bulunuyor. İşte BİM'de bu hafta satışa sunulacak olan ürünler ve detayları...

Bim'de hangi aktüel ürünler var? BİM, 15 Kasım Cuma günü için aktüel ürünler kataloğunu yayınlayarak müşterilerinin ilgisini çekiyor. BİM'in her hafta sunduğu bu aktüel ürünler, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyenler için avantajlı seçenekler sunmaya devam ediyor. 15 Kasım Cuma günü BİM'de yer alacak ürünler arasında çocuk oyuncakları, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, elektrikli küçük ev aletleri ve daha birçok üründe indirimli fiyatlar müşterilere sunulacak. Peki, Bim'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Detaylar haberimizde...

BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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