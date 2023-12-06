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Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı?

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Osmanlı dönemine ait tarihi bir yapı olan Beylerbeyi Sarayı İstanbul'un Beylerbeyi semtinde, Boğaziçi'nin Anadolu yakasında bulunmaktadır. Bu muhteşem yapı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yazlık saray olarak kullanılmış ve birçok önemli devlet adamını ağırlamıştır.

Beylerbeyi Sarayı, İstanbul'un tarihî mirasını keşfetmek isteyenler için muazzam bir destinasyondur. Boğaz'ın kıyısındaki bu saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan bir zaman yolculuğu sunar ve tarih severleri etkileyici detaylarıyla büyüler.

BEYLERBEYİ SARAYI NEREDE?

Beylerbeyi Sarayı, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası'nda yer alan muazzam bir tarihî eserdir. Boğaz'ın incisi olarak adlandırılan bu saray, Boğaziçi Köprüsü'ne oldukça yakın bir konumda bulunur ve ziyaretçilere Osmanlı İmparatorluğu'nun göz kamaştıran ihtişamını sunar.

BEYLERBEYİ SARAYI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Beylerbeyi Sarayı, Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

BEYLERBEYİ SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu Sultanı Abdülaziz tarafından 1860-1865 yılları arasında inşa edilmiştir. Saray, Sultan Abdülaziz'in yazlık saray olarak kullanılması amacıyla tasarlanmış ve Boğaz'ın muhteşem manzarası eşliğinde muazzam bir mimari şaheser olarak ortaya çıkmıştır.

BEYLERBEYİ SARAYI BÖLÜMLERİ

Beylerbeyi Sarayı, tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan birçok bölümden oluşur. Sultan'ın özel yaşamına dair izleri taşıyan Harem Bölümü, misafirlerin ağırlandığı Selamlık Bölümü ve sarayın özgün mimarisini yansıtan Çinili Köşk, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunar.

Haberler.com / Cem İrin - Gündem

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