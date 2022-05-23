Beyaz TV Digitürk hangi kanalda? Beyaz TV kaçıncı kanalda? - Haberler

Beyaz TV Digitürk hangi kanalda? Beyaz TV kaçıncı kanalda?
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Beyaz TV HD, 15 Temmuz 2014 tarihinde Türksat 4A uydusunun kısmen devreye alınması sonucunda kurulan, Beyaz TV ile eş zamanlı yayın yapan Beyaz TV'nin yüksek çözünürlüklü kanalıdır. Peki, Beyaz TV Digitürk hangi kanalda? Beyaz TV kaçıncı kanalda?
Beyaz TV Digitürk hangi kanalda? Beyaz TV HD, 15 Temmuz 2014 tarihinde Türksat 4A uydusunun kısmen devreye alınması sonucunda kurulan, Beyaz TV ile eş zamanlı yayın yapan Beyaz TV'nin yüksek çözünürlüklü kanalıdır. Peki, Beyaz TV Digitürk hangi kanalda? Beyaz TV kaçıncı kanalda? İşte detaylar...
BEYAZ TV DİGİTÜRK HANGİ KANALDA?
Beyaz TV Digitürk'te 36. kanaldadır.
- Turksat 12380 Sembol Rate 27500 Vertical(Dikey)
- D-SMART D Smart 40. Kanal
- TELEDÜNYA 36. Kanal
- TİVİBU 31. Kanal
- DIGITURK 36. Kanal
- KABLO TV 35. Kanal
- TURKCEL TV PLUS 3. Kanal
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