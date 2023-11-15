Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına Sakarya Atatürk Stadı'nda Beşiktaş ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Beşiktaş - Sakaryaspor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? BJK- Sakaryaspor hazırlık maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? soruları yer aldı.

Beşiktaş - Sakaryaspor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? BJK- Sakaryaspor hazırlık maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık müsabakası yapacak. Maçın biletleri hakkında merak edilenler ise Beşiktaş - Sakaryaspor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? BJK- Sakaryaspor hazırlık maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? soruları ile araştırılıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - SAKARYASPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Karşılaşmanın biletleri henüz satışa çıkmadı. Sakaryaspor'un Twitter hesabı üzerinden biletler hakkında yaptığı açıklama ise şöyle oldu:

"Türk futboluna büyük hizmetler vermiş hemşehrimiz, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanıSn. Süleyman Seba'nın anısına Pazar Günü saat 15'te Beşiktaş ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacağız.

Müsabaka biletleri kağıt bilet olacak olup detaylı bilgilendirmeler gün içinde yapılacaktır."

BEŞİKTAŞ - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin 19 Kasım Pazar günü Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile karşı karşıya geleceği belirtildi. Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelenin saat 15.00'te başlayacağı aktarıldı.

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlıların milli aradaki ikinci ve son hazırlık maçını ise 22 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor ile yapacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ - SAKARYASPOR

BEŞİKTAŞ - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşmanın beIN SPORTS ekranlarında yayınlanması bekleniyor.