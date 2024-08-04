Yeni sezon öncesindeki ilk resmi maçında Beşiktaş, Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan bu önemli mücadelede Beşiktaş, rakibini etkileyici bir performansla 5-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇINDAN KARELER

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'la Turkcell Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş, sarı-kırmızılıları 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Beşiktaş Çarsı'da toplanan taraftarlar kupayı kutladı.