BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇINDAN KARELER
Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa finalinde karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maç sonrası Beşiktaş Çarşı'da toplanan taraftarlar, büyük bir coşkuyla kupayı kutladı.
Yeni sezon öncesindeki ilk resmi maçında Beşiktaş, Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan bu önemli mücadelede Beşiktaş, rakibini etkileyici bir performansla 5-0 mağlup ederek kupayı kazandı.
BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇINDAN KARELER
Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'la Turkcell Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş, sarı-kırmızılıları 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Beşiktaş Çarsı'da toplanan taraftarlar kupayı kutladı.