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Berna Canbeldek kimdir? Survivor All Star 2024 Berna Canbeldek nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Survivor All Star yarışmasında kırmızı takım kadrosunda yer alacak Berna Canbeldek, merak edilen bir isim. Berna Canbeldek, genç yaşına rağmen oldukça etkileyici bir kariyere sahip. Dans, akrobasi ve şarkı söyleme gibi alanlarda yetenekli olduğu biliniyor. Berna Canbeldek kimdir? Survivor All Star 2024 Berna Canbeldek nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Berna Canbeldek, 1990 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim gördü. Dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme gibi ilgi alanları bulunuyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye 2012-2013 finaline ve Survivor 2014 ve 2015 Ünlüler-Gönüllüler programlarına katılan Canbeldek, iyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşuyor. Berna Canbeldek, 169 boyunda ve 56 kilodur. Başarılı isim Survivor All Star 2024 sezonunda da kırmızı takımda mücadele edecek.

Berna Canbeldek kimdir? Survivor All Star 2024 Berna Canbeldek nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Berna Canbeldek kimdir? Survivor All Star 2024 Berna Canbeldek nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Berna Canbeldek kimdir? Survivor All Star 2024 Berna Canbeldek nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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