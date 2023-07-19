Berliner tarifi! Masterchef Berliner nasıl yapılır? Berliner tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Berliner hangi ülkeye ait?

Masterchef 19 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Berliner tatlısının yapmasını istendi. Peki Masterchef Berliner nasıl yapılır? Berliner tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Berliner tatlı tarifi! Berliner nasıl yapılır? Berliner tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Berliner tarifi oldu. Peki en güzel Berliner tatlı tarifi nasıldır? Berliner tatlısı nasıl yapılır? Berliner için gerekli malzemeler nelerdir? Berliner tarifi! Berliner nedir, ne demek? Masterchef Berliner nasıl yapılır? Berliner hangi bölgenin, hangi yörenin tatlısı? Berliner hangi ülkeye ve yöreye aittir? Berliner hangi ülkenin tatlısıdır? İşte detaylar...

BERLİNER HANGİ ÜLKENİN TATLISI? BERLİNER NEDİR, NE DEMEK?

Alman Pastası ya da Berliner, geleneksel bir Alman pastasıdır. Biçim ve yapımı itibarı ile donuta benzemektedir. Mayalanmış hamurun yağda kızartılması akabinde ikiye bölünerek içine marmelat veya reçel konularak ve üzerine karamelize şeker dökülerek elde edilir. Türkiye'de pastanelerde genellikle kremşanti, çikolata veya mocha ile dolgulanmış şekilde satılır.

BERLİNER İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2.5 su bardağı un

1/4 su bardağı toz şeker

1 paket (7 gr) kuru maya

1/2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı vanilya özütü

Ayçiçek yağı (kızartma için)

Pudra şekeri (servis için)

BERLİNER NASIL YAPILIR?

Mayayı ılık süt ile bir kaba ekleyin ve 5 dakika kadar mayanın köpürmesini bekleyin.

Mayalanan sütün üzerine yumurta, eritilmiş tereyağı, toz şeker, vanilya özütü ve tuzu ekleyin. Karıştırın.

Unu yavaşça ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde etmek için gerekirse az miktarda un ekleyebilirsiniz.

Hamuru bir kaba alın, üzerini örtün ve oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamurun hacmi iki katına çıkmalıdır.

Mayalanan hamuru unlu bir yüzeyde yarım santimetre kalınlığında açın.

Bir bardak veya şekilli kalıp yardımıyla hamurdan yuvarlak parçalar kesin.

Kesilen parçaları tepsiye alın ve üzerini örtün. Hamurların tekrar yaklaşık 15-20 dakika daha mayalanmasını sağlayın.

Geniş bir tavaya ayçiçek yağı ekleyin ve yağı ısıtın. Yağın sıcaklığı yaklaşık 170-180 derece olmalıdır.

Hamur parçalarını dikkatlice kızartın. Her iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın.

Kızaran hamurları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmesini sağlayın.

Soğuyan hamurların içine dolgu ekleyebilirsiniz. Geleneksel olarak reçel veya vanilyalı krema gibi dolgular kullanılır. Ayrıca, pudra şekeri serpip sade olarak da servis yapabilirsiniz.

Berliner'ları üzerlerini pudra şekeriyle süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun!