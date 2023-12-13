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Benim Güzel Ailem yok mu, Benim Güzel Ailem neden yok?

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Başrollerinde Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin'in yer aldığı Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Güzel Ailem, farklı konusuyla dikkat çekiyor. Benim Güzel Ailem dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Benim Güzel Ailem yok mu, Benim Güzel Ailem neden yok?

Benim Güzel Ailem dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Benim Güzel Ailem yok mu, Benim Güzel Ailem neden yok

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NEDİR?

Akyol ailesinin büyükleri, çocuklarının evlilikleriyle ilgili birçok sorunla uğraşırken bir de evin küçük kızı Damla'nın evlilik telaşına girer. Aile büyükleri bir yandan tüm çocuklarının evliliklerindeki pürüzleri çözmeye çalışırken, Damla'nın düğün günü evlilikten vazgeçtiğini söylemesi ile büyük bir şok yaşar. Aile bireyleri Damla'yı bu kararından vazgeçirmek için uğraşırken bir yandan da durumun sebebini çözmeye çalışır.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCULARI KİMLER?

Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar gibi ünlü isimler yer almaktadır.

BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜMDE NELER ODLU?

Rasim, mahkemede çıkan kargaşa sonrasında nezarethaneye gönderilir. Rasim'in o andaki üzüntüsü ve çaresizliği başta Canan olmak üzere tüm aileyi derinden sarsar. Rasim ise kapısı yüzüne kapanan nezarette gözyaşlarına boğulur. Dedesinin başına gelenlere çok üzülen Tuğçe, teselliyi Oğuz'da bulur. Tuğçe'nin üzülmesine dayanamayan Oğuz, hislerini iyice açmaya başlar. Bu sırada Nedim ise kızını aramaktadır. Damla, hem hamilelik hem de babasının başına gelenler nedeniyle zor günler geçirir. Sina ise çok sevdiği Damla'ya, her anlamda destek olarak onun gönlünü bir kez daha fetheder. Canan'ın evden kovduğu Adnan, yeniden ablasının gözüne girebilmek için planlar yapmaya başlar. Ferdi, para kazanmanın yollarını ararken dizi sektörüne dönüp dönmeme konusunda kararsız kalmıştır. Gelen bir teklif, işleri tamamen değiştirir. Feryal ile Canan, Deniz'in tüp bebek tedavisi için gittiği İngiltere'den 45 gündür geri gelmemesi nedeniyle tartışma yaşar. Sinirle evden çıkan Feryal, Mahmut'un teklifiyle neşelenir. Sina, Canan'ın Rasim'i görebilmesi için özel izin alır. Nezaretteyken bir anda çok sevdiği eşini gören Rasim, ona sarılıp "Merak etme hepsi geçecek... Her şey normale dönecek" der. Eniştesi çıkana kadar dükkandan daha çok para kazanmaya niyetli olan Adnan, yine başını belaya sokar. Rasim ve tüm aile, en neşeli anlarında bu kez de Adnan'ın karıştığı at eti skandalı ve dükkanın mühürlenmesiyle neye uğradığını şaşırır.

BENİM GÜZEL AİLEM NEDEN YOK?

Benim Güzel Ailem 22. Bölüm ile final yaptı.

Osman Demir
Osman Demir
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