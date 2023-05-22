İstanbul'da bir camide Cuma namazı hutbesinde konuşma yapan imamın sözleri büyük tepki çekti. Cemaatin bir kısmının da tepki gösterdiğinin görüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Peki, Benim 2 tane silahım ağzına kadar dolu diyen imam kim?

İstanbul'da bir camide imam, Cuma günü hutbesinde konuşmada "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullandı. Cemaatin bir kısmının da tepki gösterdiğinin görüldüğü görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Peki, Benim 2 tane silahım ağzına kadar dolu diyen imam kim?

BENİM 2 TANE SİLAHIM AĞZINA KADAR DOLU DİYEN İMAM KİM?

Söz konusu görüntülerde imam, şunları söyledi: "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermenilerden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var" dedi.

Olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.