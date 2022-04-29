Bayramda yapılacak tatlılar! TATLI TARİFLERİ! Bayram'da hangi tatlılar yapılır? Bayramda ikramlık tatlı tarifi!

Bayramda yapılacak tatlılar merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na günler kala vatandaşlar evlerine bayramlaşmaya gelecek olan ziyaretçilere bayram tatlısı hazırlamak için kolları sıvamaya başladılar. Bayramda yapılacak tatlılar için öncesinde araştırma yapmaya başlayan vatandaşlar Bayramda yapılacak tatlılar! Tatlı tarifleri! Bayram'da hangi tatlılar yapılır? Bayramda ikramlık tatlı tarifi araştırmaları yapmaya başladılar. İşte bayramda yapılacak tatlı tarifleri...

BAYRAMDA YAPILACAK TATLILAR

Baklava

Hurma tatlısı

Lokma

Künefe

Helva-i Hakani tatlısı

Şekerpare

Kıbrıs tatlısı

Tulumba tatlısı

İstiridye tatlısı

HURMA TATLISI

Hurma tatlısı malzemeleri;

1 paket eritilmiş ılımış margarin veya tereyağı

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tepeleme yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

4. 5 su bardağı un

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Yarım çay bardağı tozşeker

Hurma tatlısı şerbeti için malzemeler;

3 su bardağı su,

2 su bardağı toz şeker,

Yarım limon

Hurma tatlısı yapılışı;

İlk olarak şerbeti hazırlamakla başlamalıyız. 3 su bardağı su, 2 su bardağı toz şer ve yarım limonu kaynayıncaya kadar kaynatalım.

Margarini veya tereyağını yakmadan kısık ateşte eritip ılıtıyoruz.

Daha sonra yoğurma kabımıza yağımızı döküyoruz ardından tüm malzemeleri katıp ele yapışmayan gayet yumuşak bir hamur elde ediyoruz.

Hamurdan küçük parçalar yapıp, kalburun üstünde hafif bastırıp yuvarlıyoruz ve tepsiye diziyoruz.

Önceden ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişirip fırından çıktıktan sonra 5 dk dinlendirip şerbetini döküyoruz, şerbetini çekince servise hazırlıyoruz, afiyet olsun.

HELVA-İ HAKANİ TATLISI

Helva-i Hakani ( Hakan Helvası ) olarak bilinen tatlı Osmanlı zamanlarından kalmadır. Helva-i Hakani, o zamanlarda padişahların, Sultanların ve Hakanların en sevdiği lezzet olduğu için adı Helva-i Hakan olarak kalmıştır.Bu gelenek Edirne'de II. Dünya Savaşı yıllarına değin ruhuna uygun ritüelleriyle sürdürülmüş. Malzemeler; 1 litre süt 250 gr un 250 gr pirinç unu 250 gr nişasta 250 gr tereyağı 1,5 kg süzme bal Badem ya da çam fıstığı Yapılışı; Tereyağını derince bir helva tenceresinde eritin. Yağ ısınınca ( yanmasına müsaade etmeden ) içerisine nişasta ve pirinç ununu ekleyin. Bir süre kavurduktan sonra, unu ekleyin. Hafif ateşte unun da kokusu çıkana kadar güzelce kavurun. Bir kenarda sütü ve balı karıştırıp hafif ateşte ısıtın. Sütü kavrulan karışımın üzerine döküp bir-iki defa karıştırın. Yaklaşık 10 dakika kapağını kapatarak pişirin. Demlendirdikten sonra üzerini bademle ya da çam fıstığı ile süsleyip ılık olarak servis edin

ŞEKERPARE

Hazırlık Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Toplam Süre: 45 dakika

Kategori: Tatlı

Yöntem: Pişirme

Mutfak: Türk

ŞEKERPARE TATLISI MALZEMELERİ

hamuru için:

2 su bardağı un

1/2 su bardağı irmik

1/2 su bardağı şeker

1 yumurta

125 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Fındıklar

şurubu için:

2 su bardağı şeker

2ve 1/2 bardak su

1 yemek kaşığı limon suyu

ŞEKERPARE TATLISI NASIL YAPILIR?

Tarifin üç kuralı vardır: Şurup yapmak, kurabiyeleri pişirmek ve bu ikisini birleştirmek.

İlk önce şurubu hazırlayın.

Bir tencereye su ve şeker dökün. Kaynayana kadar ısıtın. Doğru kıvama gelene kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın.

Limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Bir kenara koyun ve tamamen soğumasını bekleyin.

Profesyonel İpucu: Kurabiyeler sıcakken şurubun soğuk olduğundan emin olun.

İkincisi, kurabiyeleri yapın.

Her şey yolunda olana ve yapışkan olmayan bir hamur elde edene kadar tereyağı, un, irmik, şeker, yumurta ve kabartma tozunu karıştırın.

Bir çorba kaşığı hamur seçin ve toplar halinde yuvarlayın. Pişirildiklerinde kabaracakları için aralarında yeterince boşluk bırakarak hafifçe yağlanmış bir fırın tepsisine koyun.

Fındıkları üstlerine hafifçe bastırarak yerleştirin.

25 dakika veya altın olana kadar fırında pişirin.

Üçüncüsü, kurabiyeleri şurupla birleştirin.

Kurabiyeler hala sıcakken şurubu dökün. Her parçaya bir kepçe ile dökünüz. Kurabiye suyu emene kadar bekleyin. Siyah çay ile servis edebilirsiniz.

Not: Bu malzemelerden 50 parça yapıyorum ama diğer yarısını buzdolabına koyarken 25 tanesinin üzerine şurubu dökün. Beklenmedik misafirim olduğunda sadece şurubu hazırlıyorum ve soğuk kurabiyelerin üzerine sıcak olarak döküp onlara lezzetli şekerpare servis ediyorum. Şekerpare için kurabiyelerin üzerine şurup dökülmesi kuralını unutmayın. Kurabiyeler sıcaksa şurup soğuk veya tam tersi olmalıdır.

ŞEKERPARE TATLISI TARİFİ, YAPILIŞI

Şekerpare kurabiyelerin üzerine koymadan önce şerbeti soğuması gerektiğinden önce şurubu yapmakla başlayın.

Bir tencereye su ve şeker dökün. Kaynayana kadar ısıtın. Doğru kıvama gelene kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın.

Limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Bir kenara koyun ve çerezleri hazırlamaya başlayın.

Tereyağı, un, irmik, şeker, yumurta ve kabartma tozunu karıştırın. İyice yoğurun.

Fırını önceden 180 ° C'de ısıtın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Pişirildiklerinde kabaracakları için aralarında yeterli boşluk bırakarak yağlı bir fırın tepsisine koyun.

Fındıkları üstlerine hafifçe bastırarak yerleştirin. Altın rengi olana kadar 25 dakika fırında pişirin.

Kurabiyeler hala sıcakken şurubu dökün. Her parçaya bir kepçe ile dökünüz. Kurabiye suyu emene kadar bekleyin.

Çay ile servis edebilirsiniz.

ŞEKERPARE TATLISININ PÜF NOKTALARI

Bu kurabiyeler şurup olmadan iyi donar. Böylece kurabiyelerin yarısını tamamen soğuduktan sonra dondurucuda saklayabilirsiniz. Bunları şeker peyniri tatlısı haline getirmek istediğinizde önce eritin. Şurubu hazırlayın, sıcak şurubu soğuk kurabiyelerin üzerine dökün ve şurubu emmelerine izin verin.

KIBRIS TATLISI

Alt tabanda lezzetli ve ağızda dalan şerbetli keki, üst kısımda ise yoğun kıvamıyla ağızlarınızdan tadı silinmeyecek muhallebisi ile Kıbrıs tatlısı tarifi tüm ailenizin yeni favori tatlısı olacak. Yapılışı ise oldukça basit. Hafif bir tatlı olan kolay Kıbrıs tatlısı tarifi nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir hepsinin cevabı yazımızın devamında yer alıyor, göz atmadan geçmeyin.

KIBRIS TATLISI GEREKLİ MALZEMELER

-1 su bardağı dövülmüş ceviz

-1 su bardağı galeta unu

-1 su bardağı Hindistan cevizi

-Yarım su bardağı sıvıyağ

-Yarım su bardağı şeker

-3 tane yumurta

Muhallebi için:

-3 su bardağı süt

-2 yemek kaşığı un

-1 yemek kaşığı nişasta

-4 yemek kaşığı şeker

Şerbeti için:

-2 bardak şeker

-2 su bardağı su

-Yarım limon suyu

KIBRIS TATLISI YAPIMI

Şekeri ve yumurtayı bir kabın içinde çırpalım, sonrasında diğer malzemeleri de ekleyip karıştıralım.

Koyu bir kek kıvamına gelene kadar karıştırdığımız karışımı önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yağlanmış tart kalıbı ile birlikte 20 dakika boyunca pişirelim.

Şerbeti için bir tencerenin içine suyu alalım, kaynayınca şekerleri suya ekleyelim ve şekerler eriyene kadar karıştıralım. Hazırladığımız kek ılıyınca şerbet karışımını üzerine dökelim.

Muhallebi için sütü ve diğer malzemeleri tencereye koyalım ve karıştıralım. Ocağın altını yakalım.

Koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın ve sonrasında ocağın altını kapatalım.

Son adım olarak ise hazırladığımız muhallebi karışımını kekin üzerine dökelim ve üzerini Hindistan cevizi ile süsleyelim.

Afiyet olsun!

BÜYÜK BORCAMDA KIBRIS TATLISI TARİFİ

Büyük borcamda Kıbrıs tatlısı yapımı için malzemeler

Kek İçin:

5 adet yumurta

Yarım su bardağından 1 parmak fazla şeker

Yarım su bardağından 1 parmak fazla sıvı yağ

1, 5 su bardağı galeta unu

1, 5 su bardağı kırılmış ceviz

1, 5 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

Kreması için:

1, 5 litre süt

1, 5 su bardağı nişasta

Yarım su bardağından 1 parmak fazla şeker

2 paket vanilya

1, 5 paket krem şanti

Şerbeti için:

3 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 paket vanilya

TULUMBA TATLISI

TULUMBA TATLISI MALZEMELERİ

Hamuru için:

2 su bardağı su

2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı limon suyu

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

Kızartmak için de yağ

TULUMBA TATLISI YAPILIŞI

Tatlının yapımına başlamadan hemen önce şerbet hazırlanır. Şerbet için şeker ve su uygun bir tencereye alınır, kaynamaya başladığında kısık ateşte 30-35 dakika koyu kıvama gelene dek kaynatılır, limon suyunu ekleyip ılımaya bırakılır. Şerbetin tamamen soğuması beklenir veya buzdolabına kaldırılabilir. Şerbet çok soğuk olduğu zaman hamura geçilebilir.

* Hamuru için; tencereye su, tereyağı, şeker, tuz eklenir ve kaynatılır. Unu elenir ve kaynamış olan su karışımına birden eklenir, tahta kaşıkla karıştırılır ve ocağın altı kısılır. 4-5 dakika hiç durmadan karıştırılır ve hamuru bu şekilde pişirilir.

* Hamur soğuması için kenara alınır. Hamur biraz dinlendikten sonra, yumurtalar teker teker hamura eklenir ve mikser ile karıştırılır.

* Yumurtaları yedirdikten sonra, limon suyu ve irmik eklenir, mikserle tekrar 5 dakika yüksek ayarda karıştırılır. Parlak ve yapışkan bir hamur ortaya çıkar.

* Yağ geniş bir tencereye alınır ve yüksek ayarda ısıtılır. İsteğe göre tulumbaları soğuk yağa sıktıktan sonra, yağın altın açılabilir.

* Büyük bir bez sıkma torbasına yıldız uç takılır ve torbanın yarısına kadar hamur ekleyin.

* Hamurdan istenilen boyutta yağa sıkılırı ve makas ile kesin.

* Ağır şekilde çıtır çıtır olması ve içi pişmasi amacıyla yüksek derecede olan yağın altı kısılır.

* Ara sıra karıştırarak karamel renk alana kadar pişirilir.

* Pişen tulumbalar yağdan alınarak soğuk şerbete ilave edilir, 2-3 dakika bekletilir. Hamurun tamamı bitene kadar bu işlem yapılır.

* Tercihe göre şerbete 2 paket vanilya veya bir çay kaşığı tarçin da eklenebilir.

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